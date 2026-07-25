Trio Maut! Madura United Datangkan Striker Bulgaria Dimitar Mitkov, Duet Bareng Mario Balotelli dan Gali Freitas

JawaPos.com - Madura United Resmi Datangkan Striker Bulgaria Dimitar Mitkov, Lengkapi Kuota Pemain Asing untuk Super League 2026/27

Madura United FC resmi melengkapi kuota pemain asingnya untuk menghadapi BRI Super League 2026/2027. Laskar Sape Kerrab memperkenalkan striker asal Bulgaria, Dimitar Georgiev Mitkov, sebagai rekrutan asing terakhir pada Sabtu (25/7/2026).

Kehadiran penyerang berusia 25 tahun itu sekaligus mengakhiri pencarian ujung tombak asing Madura United. Mitkov diharapkan mampu meningkatkan ketajaman lini depan berkat pengalaman bermain di kompetisi Eropa.

Direktur Madura United, Annisa Zhafarina, menyebut Mitkov merupakan sosok yang sesuai dengan kebutuhan tim untuk musim baru.

Annisa Zhafarina: Mitkov Punya Naluri Gol Tajam Annisa mengatakan Mitkov memiliki pengalaman bertanding di level kompetitif Eropa. Selain itu, striker bertinggi badan 1,86 meter tersebut dinilai mempunyai naluri mencetak gol yang tajam.

"Kami telah final mendatangkan amunisi asing pamungkas, Dimitar Georgiev Mitkov. Berbekal jam terbang tinggi di kompetisi Eropa, postur jangkung 1,86 meter, serta naluri mencetak gol yang tajam, striker asal Bulgaria ini siap menjelma menjadi monster baru di lini depan," ujar Annisa.

Mitkov akan mengenakan nomor punggung 9 yang identik dengan seorang penyerang utama.

Manajemen Madura United berharap proses adaptasi sang pemain berjalan cepat sehingga bisa segera menyatu dengan skema permainan yang disiapkan tim pelatih.

"Predator baru telah tiba di bumi Madura, semoga dia cepat menyesuaikan diri dengan rekan timnya. Aminn," lanjut Annisa.