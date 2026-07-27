Profil Radovan Pankov! Bek Persija Jakarta Bunuh Diri Lawan AC Milan, Apes Lagi Hadapi Persebaya Surabaya

Bek Persija Jakarta Radovan Pankov melakukan gol bunuh diri saat menghadapi Persebaya Surabaya di Grup B Piala Presiden 2026. Sebelumnya, dia pernah mencetak gol ke gawang sendiri saat melawan AC Milan di UEFA Europa League 2020/2021. (Persija)
JawaPos.com - Gol bunuh diri Radovan Pankov menjadi penentu kemenangan Persebaya Surabaya atas Persija Jakarta pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7) malam.
Bek asal Serbia Radovan Pankov tanpa sengaja mengirim bola ke gawang Persija pada menit ke-64 sehingga Persebaya menang tipis 1-0 dan mengawali turnamen piala presiden dengan tiga poin.
Radovan Pankov merupakan bek tengah asal Serbia yang kini memperkuat Persija Jakarta. Pemain bernama lengkap Радован Панков itu lahir di Novi Sad, Yugoslavia, pada 5 Agustus 1995 dan kini berusia 30 tahun.
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Pankov memiliki tinggi badan 1,85 meter dengan kaki dominan kanan. Posisi utamanya sebagai bek tengah, tetapi juga mampu dimainkan sebagai bek kanan berkat kemampuan bertahan dan distribusi bolanya.
Persija Jakarta resmi merekrut Pankov pada 14 Juli 2026. Bek berpaspor Serbia tersebut dikontrak hingga 30 Juni 2028 untuk memperkuat lini belakang Macan Kemayoran menghadapi Super League musim ini.
Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa menjadi salah satu alasan Persija Jakarta mendatangkannya. Kehadiran Pankov diharapkan memberi ketenangan sekaligus kepemimpinan di sektor pertahanan.
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Pada pertandingan melawan Persebaya Surabaya, Radovan Pankov sebenarnya tampil cukup solid sepanjang babak pertama. Namun, situasi berubah pada pertengahan babak kedua ketika tekanan Green Force semakin meningkat.
Pelatih Bernardo Tavares lebih dahulu melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Diogo Ramalho dan Yann Mabella. Perubahan itu membuat intensitas serangan Persebaya Surabaya meningkat dan memaksa lini belakang Persija Jakarta bekerja lebih keras.
Tekanan tersebut akhirnya berbuah gol pada menit ke-64. Umpan balik yang dilepaskan Radovan Pankov justru menimbulkan salah pengertian dengan penjaga gawang Persija Jakarta.
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