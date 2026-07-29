Prediksi Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Shin Tae-yong demi Menjaga Asa ke Semifinal

Shin Tae-yong dijatuhi sanksi larangan melatih selama 10 tahun di Korea Selatan, tetapi tetap bisa menangani Persija Jakarta karena hukuman hanya berlaku di kompetisi domestik Korsel. (Instagram @shintaeyong7777)
JawaPos.com - Persija Jakarta menghadapi ujian penting saat berjumpa Port FC pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7/2026) pukul 15.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi Macan Kemayoran untuk menjaga peluang lolos ke babak semifinal.
Tekanan kini berada di kubu Persija setelah menelan kekalahan tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga pembuka. Hasil tersebut membuat tim asuhan Shin Tae-yong belum mengoleksi poin, sehingga kemenangan menjadi target utama jika ingin tetap bersaing di grup.
Di sisi lain, Port FC datang dengan kepercayaan diri tinggi. Wakil Thailand itu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas PSMS Medan. Tambahan tiga poin membuat mereka berada dalam posisi yang lebih nyaman jelang menghadapi Persija.
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Meski sama-sama kehilangan sejumlah pemain yang sedang membela tim nasional di Piala AFF 2026, kedua tim tetap mampu menurunkan skuad yang kompetitif. Port FC bahkan berhasil menunjukkan permainan yang rapi dan efektif meski tidak diperkuat beberapa nama penting.
Pelatih Port FC, Sarawut Treephan, dinilai sukses menyusun komposisi tim yang seimbang. Permainan kolektif dipadukan dengan kualitas pemain asing membuat klub asal Thailand tersebut tampil solid di semua lini.
Selain itu, kondisi fisik para pemain Port FC terlihat sangat prima sehingga mampu menjaga intensitas permainan sepanjang laga.
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Persija sendiri masih berada dalam proses adaptasi di bawah arahan Shin Tae-yong. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu baru memulai pekerjaannya bersama Macan Kemayoran sehingga membutuhkan waktu untuk membangun chemistry antarpemain.
Pada pertandingan sebelumnya melawan Persebaya, Persija sebenarnya sempat menciptakan beberapa peluang.
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