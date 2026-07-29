Tak Gentar Teror Bonek! Angelo Meneses Yakin PSMS Medan Merepotkan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

Angelo Meneses siap membawa PSMS Medan menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (PSMS)
JawaPos.com - PSMS Medan akan menghadapi Persebaya Surabaya pada matchday kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Rabu (29/7). Bek Angelo Meneses optimistis mampu memberikan perlawanan meski bermain di hadapan ribuan pendukung Green Force.
Laga ini menjadi tantangan besar bagi PSMS setelah kalah 0-2 dari Port FC pada pertandingan pertama.
Mengapa Angelo Meneses Antusias Hadapi Persebaya Surabaya?
Angelo Meneses menilai pertandingan melawan Persebaya Surabaya menjadi kesempatan penting bagi PSMS Medan untuk menguji kemampuan menghadapi salah satu klub besar Indonesia. Bek asal Portugal itu menyebut atmosfer pertandingan dengan dukungan suporter dalam jumlah besar justru bisa membantu perkembangan timnya.
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"Persebaya adalah tim yang sangat bagus dengan banyak pendukung. Bagi kami, merupakan suatu kehormatan datang ke Surabaya dan bermain di stadion yang bagus melawan tim hebat. Pertandingan seperti ini membuat kami berkembang," ujar Angelo Meneses.
Pemain yang memiliki nama lengkap Angelo Rafael Teixeira Alpoim Meneses itu tidak melihat tekanan dari atmosfer GBT sebagai hambatan bagi PSMS Medan. Menurut dia, bermain di stadion dengan dukungan besar merupakan pengalaman berharga bagi pemain yang ingin terus berkembang.
Angelo menegaskan PSMS Medan datang bukan sekadar untuk menjalani pertandingan, tetapi juga mencari pengalaman menghadapi lawan berkualitas. Dia menyebut laga melawan Persebaya Surabaya menjadi bagian penting dari persiapan menuju kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.
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PSMS Medan menyadari Persebaya Surabaya memiliki kualitas mumpuni setelah Green Force berhasil mengawali perjalanan di Grup B Piala Presiden 2026 dengan kemenangan. Persebaya Surabaya mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 melalui pertandingan ketat di Stadion Gelora Bung Tomo.
Hasil tersebut membuat Persebaya Surabaya memiliki modal positif sebelum bertemu PSMS Medan. Sebaliknya, PSMS harus melakukan evaluasi setelah tumbang 0-2 dari Port FC pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026.
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