Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 29 Juli 2026 | 14.43 WIB

Psywar Eko Purdjianto! PSMS Medan Siapkan Komposisi Terbaik Redam Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto menyiapkan komposisi pemain berbeda untuk menghadapi Persebaya Surabaya pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (PSMS) - Image

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto menyiapkan komposisi pemain berbeda untuk menghadapi Persebaya Surabaya pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (PSMS)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya dipastikan menghadapi PSMS Medan yang tampil dengan komposisi berbeda pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7).

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto menegaskan timnya telah menyiapkan evaluasi menyeluruh usai kalah 0-2 dari Port FC demi meningkatkan peluang meraih hasil lebih baik. Kekalahan pada laga pembuka memang menjadi awal yang kurang ideal bagi PSMS Medan.

Namun, Eko memastikan hasil tersebut tidak membuat timnya kehilangan kepercayaan diri menjelang duel melawan tuan rumah. Laga menghadapi Persebaya Surabaya juga menjadi ujian penting bagi Ayam Kinantan sebelum mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

Karena itu, setiap pertandingan di Piala Presiden dimanfaatkan sebagai ajang mengukur perkembangan tim.

Mengapa PSMS Medan Akan Tampil Berbeda?

Eko Purdjianto mengakui Port FC tampil lebih baik pada pertandingan pertama Grup B. Meski demikian, ia menilai kekalahan tersebut justru menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki performa tim pada laga berikutnya.

"Kami akui keunggulan Port FC. Kami akan berbenah untuk pertandingan kedua," kata Eko saat konferensi pers usai pertandingan di Stadion GBT Surabaya.

Menurut Eko, jajaran pelatih telah mengidentifikasi sejumlah aspek yang harus diperbaiki. Evaluasi itu meliputi komposisi pemain, keseimbangan permainan, hingga efektivitas strategi saat menghadapi lawan dengan kualitas berbeda.

PSMS Medan datang ke turnamen pramusim ini bukan hanya mengejar hasil. Tim asal Sumatera Utara tersebut juga tengah membangun fondasi terbaik sebelum tampil di Liga 2 musim 2026/2027.

Apa Strategi PSMS Medan Menghadapi Persebaya Surabaya?

Eko menyadari Persebaya Surabaya merupakan salah satu tim terkuat di Grup B. Selain memiliki materi pemain berkualitas, Green Force juga mendapat keuntungan bermain di hadapan ribuan pendukungnya di Stadion Gelora Bung Tomo.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

Rabu, 29 Juli 2026 | 05.24 WIB

Ogah Anggap Remeh, Bernardo Tavares Sebut PSMS akan Menyulitkan Persebaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Ogah Anggap Remeh, Bernardo Tavares Sebut PSMS akan Menyulitkan Persebaya

Rabu, 29 Juli 2026 | 02.42 WIB

Pesan Optimistis Fabio Calonego usai Persija Jakarta Kalah Lawan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Pesan Optimistis Fabio Calonego usai Persija Jakarta Kalah Lawan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

Selasa, 28 Juli 2026 | 22.05 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore