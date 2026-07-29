Psywar Eko Purdjianto! PSMS Medan Siapkan Komposisi Terbaik Redam Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persebaya Surabaya dipastikan menghadapi PSMS Medan yang tampil dengan komposisi berbeda pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7).

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto menegaskan timnya telah menyiapkan evaluasi menyeluruh usai kalah 0-2 dari Port FC demi meningkatkan peluang meraih hasil lebih baik. Kekalahan pada laga pembuka memang menjadi awal yang kurang ideal bagi PSMS Medan.

Namun, Eko memastikan hasil tersebut tidak membuat timnya kehilangan kepercayaan diri menjelang duel melawan tuan rumah. Laga menghadapi Persebaya Surabaya juga menjadi ujian penting bagi Ayam Kinantan sebelum mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

Karena itu, setiap pertandingan di Piala Presiden dimanfaatkan sebagai ajang mengukur perkembangan tim.

Mengapa PSMS Medan Akan Tampil Berbeda? Eko Purdjianto mengakui Port FC tampil lebih baik pada pertandingan pertama Grup B. Meski demikian, ia menilai kekalahan tersebut justru menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki performa tim pada laga berikutnya.

"Kami akui keunggulan Port FC. Kami akan berbenah untuk pertandingan kedua," kata Eko saat konferensi pers usai pertandingan di Stadion GBT Surabaya.

Menurut Eko, jajaran pelatih telah mengidentifikasi sejumlah aspek yang harus diperbaiki. Evaluasi itu meliputi komposisi pemain, keseimbangan permainan, hingga efektivitas strategi saat menghadapi lawan dengan kualitas berbeda.

PSMS Medan datang ke turnamen pramusim ini bukan hanya mengejar hasil. Tim asal Sumatera Utara tersebut juga tengah membangun fondasi terbaik sebelum tampil di Liga 2 musim 2026/2027.