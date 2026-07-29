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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 29 Juli 2026 | 12.08 WIB

Kembali Bermain usai Operasi Meniskus, Pratama Arhan Bidik Performa Terbaik Bersama Persija

Pratama Arhan resmi gabung Persija Jakarta. (Persija) - Image

Pratama Arhan resmi gabung Persija Jakarta. (Persija)

JawaPos.com - Pratama Arhan akhirnya kembali merasakan atmosfer pertandingan setelah harus menepi selama kurang lebih empat bulan akibat cedera.

Bek kiri Persija Jakarta itu menjalani laga comeback saat Macan Kemayoran menghadapi Persebaya Surabaya pada pertandingan perdana Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (26/7/2026).

Meski hasil pertandingan belum berjalan sesuai harapan, Arhan mengaku bersyukur bisa kembali tampil di lapangan.

Baginya, kesempatan bermain lagi menjadi langkah penting untuk mengembalikan performa setelah menjalani masa pemulihan yang cukup panjang.

Pemain berusia 24 tahun tersebut mengungkapkan bahwa dirinya sempat menjalani operasi meniskus.

Cedera itu membuatnya harus menjalani proses rehabilitasi selama sekitar empat bulan sebelum akhirnya dinyatakan siap kembali bermain.

Arhan mengatakan rasa senangnya sulit disembunyikan ketika akhirnya dipercaya tampil bersama Persija. Menurutnya, pertandingan melawan Persebaya menjadi momen yang telah lama dinantikan sejak menjalani pemulihan cedera.

Meski demikian, mantan pemain PSIS Semarang itu mengakui kondisinya belum sepenuhnya pulih. Ia merasa aspek kebugaran fisik masih harus terus ditingkatkan agar dapat kembali tampil maksimal dalam setiap pertandingan.

Arhan menilai proses pemulihan berjalan dengan baik. Kini fokus utamanya adalah meningkatkan kondisi fisik melalui latihan rutin agar mampu kembali menunjukkan permainan terbaik seperti sebelum mengalami cedera.

Editor: Banu Adikara
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