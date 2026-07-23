Pieter Huistra Ungkap Kriteria Rekrutan PSS Sleman, Semua Pemain Baru Harus Cocok dengan Filosofi Tim

JawaPos.com - PSS Sleman mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Selain menggenjot program latihan, tim berjuluk Super Elang Jawa juga aktif menyusun komposisi skuad dengan mendatangkan sejumlah pemain baru yang dinilai sesuai kebutuhan tim.

Pelatih kepala PSS Pieter Huistra menegaskan, proses perekrutan pemain tidak dilakukan secara asal. Setiap nama yang masuk dalam daftar incaran dipilih berdasarkan filosofi permainan yang ingin diterapkan bersama tim pelatih sepanjang musim mendatang.

"Pemilihan pemain baru untuk PSS dilakukan berdasarkan filosofi permainan yang sudah ditetapkan oleh tim pelatih. Kami memiliki prinsip yang jelas mengenai bagaimana tim ini akan bermain," kata Pieter Huistra usai memimpin latihan di Lapangan Pakembinangun.

Menurut pelatih asal Belanda tersebut, PSS ingin tampil lebih agresif dengan mengedepankan permainan menyerang serta penguasaan bola. Karena itu, karakter dan kualitas individu pemain menjadi faktor utama dalam proses seleksi.

Dia menjelaskan, pemain yang direkrut harus mampu beradaptasi dengan gaya bermain tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Bukan hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memahami cara bermain yang diinginkan tim pelatih.

"Kami ingin memainkan gaya sepak bola menyerang dan penguasaan bola, sehingga kami membutuhkan pemain-pemain yang memiliki kemampuan serta karakteristik yang sesuai dengan gaya permainan tersebut," ujar Pieter Huistra.

Huistra juga mengungkapkan bahwa proses pencarian pemain berlangsung cukup panjang. Bersama jajaran staf pelatih dan tim teknis manajemen, ia melakukan pemantauan terhadap banyak pemain melalui rekaman pertandingan sebelum mengambil keputusan.

Berbagai video pertandingan dianalisis secara detail untuk melihat kualitas, konsistensi performa, hingga kecocokan setiap pemain dengan kebutuhan PSS Sleman. Setelah melewati tahapan evaluasi tersebut, tim pelatih akhirnya menentukan nama-nama yang dinilai paling tepat.