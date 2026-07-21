Balsa Sekulic Makin Nyaman di Persib Bandung, Tak Sabar Debut dan Tampil di Hadapan Bobotoh

Striker anyar Persib Bandung Balsa Sekulic. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Penyerang anyar Persib Bandung Balsa Sekulic mulai menikmati kehidupan barunya di Kota Bandung. Baru sekitar sepekan bergabung dengan skuad Pangeran Biru, pemain asal Montenegro tersebut mengaku proses adaptasinya berjalan lebih cepat dari yang dibayangkan.
Sambutan hangat yang diterima sejak hari pertama menjadi salah satu faktor yang membuat Balsa Sekulic merasa nyaman. Dia menilai suasana tim Persib yang positif membantunya lebih mudah menyesuaikan diri, baik di dalam maupun di luar lapangan.
Usai mengikuti sesi latihan Persib Bandung pada Senin (20/7), Balsa Sekulic mengungkapkan kesan pertamanya selama berada di Bandung. Menurut pemain berusia 28 tahun itu, banyak hal yang membuatnya betah, mulai dari cuaca, makanan, hingga hubungan baik dengan rekan-rekan setim serta jajaran pelatih.
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"Luar biasa. Saya merasa sangat baik di sini. Saya suka dengan cuacanya, makanan, dan rekan-rekan satu tim serta jajaran pelatih sangat baik kepada saya. Semuanya berjalan dengan oke," ujar Sekulic.
Adaptasi yang berjalan lancar menjadi modal penting bagi Sekulic untuk segera menyatu dengan permainan Persib Bandung. Di setiap sesi latihan, dia terus berusaha memahami pola permainan yang diterapkan tim sekaligus membangun kerja sama dengan pemain lain.
Sebagai penyerang baru, Sekulic ingin secepat mungkin menemukan chemistry dengan rekan-rekannya. Dia menyadari kekompakan tim akan menjadi salah satu kunci menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim 2026/2027.
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Tak hanya tertarik dengan atmosfer sepak bola Indonesia, Sekulic juga mengaku sudah mengetahui reputasi besar Persib Bandung di kancah Asia. Kesempatan tampil bersama klub yang akan berlaga di kompetisi antarklub Asia menjadi salah satu alasan yang membuatnya mantap menerima tawaran bergabung.
Pengalaman bermain di level Asia menjadi tantangan yang dinantikan oleh mantan pemain Montenegro tersebut. Dia berharap bisa segera mendapatkan kesempatan tampil dan memberikan kontribusi bagi Persib Bandung sejak pertandingan pertamanya.
"Oh ya, tentu saja. Saya tahu tentang hal itu (Persib Bandung bermain di kompetisi Asia). Saya sudah tidak sabar untuk bisa segera bermain, mendapatkan menit bermain pertama saya, dan tampil langsung di depan para penggemar (Bobotoh) yang luar biasa ini," kata dia.
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