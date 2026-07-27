Balsa Sekulic Kecewa Gagal Cetak Gol di Debut Bersama Persib, Tetap Bersyukur Bawa Tim Kalahkan Arema FC

Balsa Sekulic kecewa gagal cetak gol di debut Persib Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Debut Balsa Sekulic bersama Persib Bandung di ajang Piala Presiden 2026 berakhir dengan perasaan yang campur aduk. Penyerang asal Montenegro itu ikut mengantar Maung Bandung meraih kemenangan 1-0 atas Arema FC pada laga pembuka Grup A di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7). Namun, ia mengaku belum sepenuhnya puas karena gagal memanfaatkan peluang emas menjadi gol.
Balsa Sekulic dipercaya tampil sejak menit awal oleh pelatih Igor Tolic pada laga kompetitif pertama bersama Persib. Sepanjang pertandingan pertama piala presiiden, dia beberapa kali terlibat dalam skema serangan dan sempat memperoleh peluang yang berpotensi menjadi gol. Sayangnya, kesempatan tersebut belum mampu dia maksimalkan.
Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu menegaskan kemenangan tim jauh lebih penting dibanding pencapaian individu. Sebagai seorang penyerang, Balsa Sekulic mengakui tetap merasakan kekecewaan karena belum berhasil membuka rekening gol bersama Persib.
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Menurut Sekulic, hasil positif atas Arema menjadi modal yang sangat berharga bagi Persib untuk menatap pertandingan-pertandingan berikutnya. Dia juga memberikan apresiasi kepada seluruh rekan setim yang tampil disiplin dan bekerja keras hingga mampu mengamankan tiga poin pada laga perdana.
Striker berusia 29 tahun tersebut memilih mengambil sisi positif dari penampilan perdananya.
Dia yakin proses adaptasinya bersama Persib masih akan terus berkembang seiring bertambahnya menit bermain dan pemahaman dengan rekan-rekan setim.
Di luar jalannya pertandingan, Sekulic mengaku terkesan dengan atmosfer yang diciptakan Bobotoh di Stadion Si Jalak Harupat. Dukungan yang terus mengalir dari tribun membuatnya merasa nyaman menjalani debut bersama Maung Bandung.
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Hal yang paling berkesan baginya adalah kehadiran suporter yang datang langsung dari Montenegro untuk memberikan dukungan. Momen tersebut membuat Sekulic merasa mendapatkan sambutan hangat sejak pertama kali membela Persib di laga resmi.
Dukungan besar dari Bobotoh semakin memotivasinya untuk segera mencetak gol perdana bersama Persib. Dia berjanji terus bekerja keras dalam latihan agar bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi tim sepanjang musim 2026/2027.
Kini, fokus Sekulic tertuju pada pertandingan berikutnya melawan DPMM FC. Dia menegaskan siap menerima keputusan apa pun dari pelatih Igor Tolic, baik dimainkan sejak awal maupun turun dari bangku cadangan.
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