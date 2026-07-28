Persib Tak Ingin Terpeleset Lawan DPMM FC, Barros Optimistis Pangeran Biru Raih Tiga Poin

JawaPos.com - Persib Bandung kembali melanjutkan perjuangan di Grup A Piala Presiden 2026 dengan menghadapi DPMM FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7) pukul 19.30 WIB.

Setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Arema FC pada laga pembuka piala presiden, Pangeran Biru Persib Bandung kini membidik tiga poin lagi demi memperbesar peluang lolos ke semifinal. Meski datang dengan modal positif, Persib dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan.

Jadwal pertandingan yang padat membuat waktu pemulihan pemain Persib sangat terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian tim pelatih agar seluruh pemain tetap berada dalam kondisi terbaik saat menghadapi wakil Brunei Darussalam DPMM FC.

Baca Juga:Gledson Paixao Lega Bisa Main Lagi saat Persebaya Surabaya Kalahkan Persija Jakarta

Penyerang Persib Uilliam Barros Pereira mengakui situasi ini membuat pertandingan diprediksi berjalan lebih sulit. Namun, dia memastikan seluruh pemain tetap siap memberikan penampilan terbaik di depan pendukung sendiri.

"Saya percaya ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena waktu pemulihan kami singkat," kata Barros.

Meski begitu, Barros menilai kondisi tersebut juga dialami oleh DPMM FC. Karena itu, dia menegaskan tidak ada alasan bagi Persib untuk mengendurkan semangat ataupun kehilangan fokus.

"Kami akan bersiap sebaik mungkin, dan berharap kami dapat memainkan pertandingan yang hebat," ujar Barros.

Persib memang tidak bisa memandang sebelah mata DPMM FC. Pada laga pertama, tim asuhan Jamie McAllister menunjukkan mental bertanding yang kuat ketika bermain imbang 2-2 melawan Tampines Rovers FC.