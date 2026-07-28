Persib Jenguk Legenda Uut Kuswendi di RSHS Bandung, Bukti Kepedulian Klub kepada Mantan Pemain

Persib jenguk legenda Uut Kuswendi di RSHS Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung memperlihatkan kepedulian kepada para mantan pemain yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan klub. Pada Senin (27/7), perwakilan Persib mengunjungi mantan pemain Uut Kuswendi yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.
Dalam kunjungan tersebut, Persib diwakili PR & Communication Officer Endan Suhendra serta Community Officer Wachyudi Hendrayanto. Kehadiran keduanya disambut hangat oleh Uut Kuswendi bersama istri Lusy Rostika Juliani, dan putrinya Oetari Pramesthi.
Menurut Oetari, ayahnya baru saja menjalani operasi pada bagian kaki. Proses tindakan medis berjalan lancar dan kini Uut tengah fokus menjalani masa pemulihan di bawah pengawasan tim medis.
Baca Juga:Hasil Piala Soeratin DIY U-13: PSS Sleman Bermain Imbang 2-2, Adityas Budi Soroti Penyelesaian Akhir
"Alhamdulillah operasinya berjalan dengan baik. Saat ini bapak masih melanjutkan perawatan untuk proses pemulihan," ujar Oetari. Kabar tersebut menjadi angin segar bagi keluarga maupun rekan-rekan Uut yang berharap kondisinya segera pulih sepenuhnya.
Bagi Bobotoh, nama Uut Kuswendi bukan sosok asing. Penyerang sayap asal Cikajang, Kabupaten Garut, itu pernah memperkuat Persib pada periode 1986 hingga 1989.
Dia juga menjadi bagian dari skuad yang mengukir prestasi dengan menjuarai Piala Hassanal Bolkiah di Brunei Darussalam pada 1986.
Meski sudah lama tidak merumput, kecintaan Uut terhadap Persib tidak pernah pudar. Sang istri mengungkapkan bahwa selama menjalani perawatan, Uut masih rutin mengikuti perkembangan tim kebanggaannya, termasuk penampilan Persib di ajang Piala Presiden 2026.
"Terima kasih atas perhatian Persib kepada suami saya. Walaupun sedang dirawat, beliau tetap mengikuti kabar dan pertandingan Persib di Piala Presiden," kata Lusy.
Di tengah kondisi yang masih dalam pemulihan, Uut juga menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan mantan klubnya. Dengan suara pelan, dia mengucapkan apresiasi singkat kepada Persib.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi