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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 28 Juli 2026 | 17.21 WIB

Persib Jenguk Legenda Uut Kuswendi di RSHS Bandung, Bukti Kepedulian Klub kepada Mantan Pemain

Persib jenguk legenda Uut Kuswendi di RSHS Bandung. (Istimewa) - Image

Persib jenguk legenda Uut Kuswendi di RSHS Bandung. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung memperlihatkan kepedulian kepada para mantan pemain yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan klub. Pada Senin (27/7), perwakilan Persib mengunjungi mantan pemain Uut Kuswendi yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Dalam kunjungan tersebut, Persib diwakili PR & Communication Officer Endan Suhendra serta Community Officer Wachyudi Hendrayanto. Kehadiran keduanya disambut hangat oleh Uut Kuswendi bersama istri Lusy Rostika Juliani, dan putrinya Oetari Pramesthi.

Menurut Oetari, ayahnya baru saja menjalani operasi pada bagian kaki. Proses tindakan medis berjalan lancar dan kini Uut tengah fokus menjalani masa pemulihan di bawah pengawasan tim medis.

"Alhamdulillah operasinya berjalan dengan baik. Saat ini bapak masih melanjutkan perawatan untuk proses pemulihan," ujar Oetari. Kabar tersebut menjadi angin segar bagi keluarga maupun rekan-rekan Uut yang berharap kondisinya segera pulih sepenuhnya. 

Bagi Bobotoh, nama Uut Kuswendi bukan sosok asing. Penyerang sayap asal Cikajang, Kabupaten Garut, itu pernah memperkuat Persib pada periode 1986 hingga 1989.

Dia juga menjadi bagian dari skuad yang mengukir prestasi dengan menjuarai Piala Hassanal Bolkiah di Brunei Darussalam pada 1986.

Meski sudah lama tidak merumput, kecintaan Uut terhadap Persib tidak pernah pudar. Sang istri mengungkapkan bahwa selama menjalani perawatan, Uut masih rutin mengikuti perkembangan tim kebanggaannya, termasuk penampilan Persib di ajang Piala Presiden 2026.

"Terima kasih atas perhatian Persib kepada suami saya. Walaupun sedang dirawat, beliau tetap mengikuti kabar dan pertandingan Persib di Piala Presiden," kata Lusy.

Di tengah kondisi yang masih dalam pemulihan, Uut juga menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan mantan klubnya. Dengan suara pelan, dia mengucapkan apresiasi singkat kepada Persib.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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