Gabriel Mutombo Puas Jalani Debut Bersama Persib, Clean Sheet atas Arema Jadi Modal Berharga

JawaPos.com - Gabriel Mutombo mengawali kiprah bersama Persib Bandung dengan hasil yang memuaskan. Bek asal Prancis tersebut turut membawa Maung Bandung meraih kemenangan 1-0 atas Arema FC pada laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7).

Bagi Gabriel Mutombo, kemenangan di laga perdana tentu menjadi awal yang diharapkan. Namun, ada satu pencapaian lain yang membuatnya semakin puas, yakni keberhasilan Persib menjaga gawang tetap aman hingga peluit panjang dibunyikan.

Sebagai pemain bertahan, catatan tanpa kebobolan menjadi indikator penting bahwa koordinasi antarpemain Persib berjalan dengan baik. Menurut Gabriel Mutombo, seluruh lini belakang mampu menjalankan tugasnya dengan disiplin sehingga Arema FC kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

"Laga pertama saya sangat bagus. Kami menang 1-0 dan mencatatkan clean sheet. Ini modal yang baik untuk pertandingan selanjutnya. Lini belakang bertahan dengan sangat baik," ujar Mutombo seusai pertandingan.

Mantan pemain Ratchaburi FC itu menilai keberhasilan menjaga clean sheet bukan hanya hasil kerja para bek, melainkan buah dari kerja sama seluruh pemain di atas lapangan. Organisasi permainan yang rapi membuat Persib mampu meredam serangan lawan sepanjang pertandingan.

Hasil positif tersebut diharapkan bisa menjadi bekal menghadapi pertandingan berikutnya melawan DPMM FC pada Selasa, 28 Juli 2026. Mutombo optimistis performa Persib akan terus meningkat seiring semakin baiknya kekompakan tim yang kini ditangani Igor Tolic.

Selain menikmati hasil pertandingan, bek berusia 29 tahun itu juga mengaku terkesan dengan atmosfer yang diciptakan Bobotoh. Ribuan suporter yang memadati Stadion Si Jalak Harupat memberikan dukungan tanpa henti sejak awal hingga akhir laga.

"Atmosfer stadion sangat gila. Untuk sebuah laga perdana bagi saya, atmosfernya sungguh luar biasa," ungkap dia.