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Andre Rizal Hanafi
Senin, 27 Juli 2026 | 12.57 WIB

Bantu Persib Kalahkan Arema FC, Nazriel Alfaro Targetkan Tembus Skuad Utama Maung Bandung

Nazriel Alfaro pasang target menembus skuad utama Bandung musim 2026/2027. (Istimewa) - Image

Nazriel Alfaro pasang target menembus skuad utama Bandung musim 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Kesempatan tampil pada laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026 menjadi pengalaman berharga bagi gelandang muda Persib Bandung Nazriel Alfaro Syahdan. Meski hanya bermain sekitar 20 menit sebagai pemain pengganti, Nazriel mampu menjalankan tugas dengan baik.

Nazriel Alfaro Syahdan ikut membantu Persib meraih kemenangan 1-0 atas Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7). Bagi pemain jebolan Akademi Persib tersebut, kepercayaan yang diberikan pelatih Igor Tolic menjadi suntikan motivasi untuk terus berkembang.

Apalagi, penampilannya berakhir manis dengan raihan tiga poin yang menjadi modal positif bagi Persib Maung Bandung di turnamen pramusim ini. Nazriel Alfaro Syahdan bersyukur bisa mendapat kesempatan bermain bersama tim senior.

Menurut dia, kemenangan atas Arema FC membuat momen tersebut terasa semakin istimewa. "Alhamdulillah senang, dan apalagi tim bisa mendapatkan tiga poin. Tim bermain cukup bagus juga, Coach Igor senang, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan tiga poin dengan permainan yang bagus," ujar Nazriel setelah pertandingan.

Masuk pada babak kedua, pemain bernomor punggung 19 itu tampil disiplin menjaga keseimbangan lini tengah. Meski waktu bermain belum terlalu lama, dia menilai setiap menit di lapangan menjadi pengalaman penting untuk meningkatkan kualitas permainan.

Persib sendiri akan menjalani musim yang cukup padat karena berpartisipasi di empat kompetisi. Situasi tersebut membuat setiap pemain dituntut selalu siap ketika mendapat kesempatan tampil. Nazriel menyadari persaingan di lini tengah Persib musim ini semakin ketat.

Kehadiran sejumlah pemain senior dan rekrutan baru membuat persaingan memperebutkan tempat di tim utama semakin kompetitif. Namun, kondisi tersebut justru menjadi motivasi baginya untuk terus bekerja keras dalam setiap sesi latihan maupun saat dipercaya tampil di pertandingan.

"Alhamdulillah dapat kesempatan dari Coach Igor. Dipercaya juga walaupun masih sekitar 20 menit bermain, tapi itu bisa menambah pengalaman Nazriel untuk lebih improve lagi di match selanjutnya," kata Nazriel Alfaro Syahdan.

Pemain yang musim lalu mengenakan nomor punggung 85 itu berharap bisa terus mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih sepanjang musim 2026/2027. Baginya, setiap kesempatan harus dibalas dengan penampilan terbaik agar bisa memberi kontribusi maksimal untuk Persib.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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