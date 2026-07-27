Jangan Terlalu Dini Nilai Arema FC, Iwan Budianto Sebut Tim Masih Fokus Bangun Chemistry

JawaPos.com - Penampilan Arema FC pada laga perdana Piala Presiden 2026 belum mencerminkan kekuatan sebenarnya.

CEO Arema FC, Iwan Budianto, meminta publik dan Aremania untuk tidak terburu-buru memberikan penilaian karena tim masih berada dalam tahap pembentukan menuju kompetisi resmi musim 2026/2027.

Menurut Iwan, sejak awal Piala Presiden memang diposisikan sebagai bagian dari agenda pramusim. Turnamen tersebut dimanfaatkan tim pelatih untuk menyatukan skuad, mengukur kemampuan pemain, sekaligus menemukan komposisi terbaik sebelum liga dimulai.

Ia menegaskan bahwa target utama bukan sekadar mengejar gelar juara, melainkan memastikan tim siap bersaing saat kompetisi resmi bergulir. Jika nantinya mampu meraih hasil terbaik di turnamen, hal itu menjadi nilai tambah bagi tim.

Selain proses adaptasi, kondisi kebugaran pemain juga menjadi perhatian. Iwan mengungkapkan bahwa sebagian besar pemain belum mencapai kondisi fisik ideal karena waktu persiapan yang relatif singkat.

Setiap pemain memiliki tingkat kebugaran yang berbeda, tergantung kapan mereka mulai menjalani latihan setelah masa libur.

Perbedaan tingkat kebugaran itu dinilai berpengaruh terhadap ritme permainan Arema FC di lapangan. Karena itu, tim pelatih masih terus meningkatkan kondisi fisik seluruh pemain agar siap menghadapi jadwal kompetisi yang lebih padat.

Tak hanya faktor fisik, proses membangun kerja sama antarpemain juga masih berlangsung. Kehadiran sejumlah pemain baru membuat pelatih Marcos Santos perlu mencoba berbagai kombinasi di setiap pertandingan.