Madura United Tambah Amunisi untuk Super League Musim 2026/27

Mario Balotelli kembali ke Madura United. (Istimewa)
JawaPos.com - Madura United terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya kompetisi super league musim 2026/27. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengembalikan tiga pemain yang sebelumnya menjalani masa peminjaman di klub lain.
Ketiga pemain tersebut ialah striker Mario Balotelli, gelandang muda Feby Ramzi, dan bek Fauzan. Kehadiran mereka diharapkan mampu menambah kedalaman skuad sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun komposisi terbaik sepanjang musim.
Dari ketiga nama tersebut, Mario Balotelli menjadi sosok yang paling mendapat sorotan. Penyerang tersebut diproyeksikan menjadi andalan di lini depan Laskar Sape Kerrab. Pengalamannya dinilai bisa menjadi modal penting untuk meningkatkan daya gedor Madura United.
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Direktur Utama Madura United Annisa Zhafarina mengatakan, seluruh pemain yang kembali dari masa peminjaman sudah resmi bergabung kembali dengan tim. Dia berharap Balotelli mampu menunjukkan ketajamannya sebagai ujung tombak.
"Tiga pemain kami telah resmi kembali dari masa peminjaman. Balotelli diproyeksikan menjadi ujung tombak lini depan Laskar Sapeh Kerrab. Harapan kami tetap sama, dia mampu menjadi striker yang haus gol dan tajam di barisan pertahanan lawan," ujar Annisa.
Selain Balotelli, Madura United juga menyambut kembalinya Feby Ramzi dan Fauzan. Kedua pemain muda tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing memperebutkan tempat di tim utama.
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Manajemen berharap pengalaman yang mereka dapatkan selama menjalani masa peminjaman bisa menjadi bekal untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada tim musim ini. Annisa menegaskan bahwa Madura United saat ini fokus membangun skuad yang kompetitif dengan perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda.
Menurut dia, kehadiran tiga pemain tersebut menjadi tambahan kekuatan yang penting dalam menghadapi ketatnya persaingan musim baru.
"Selain itu, dua pemain muda kami, Feby Ramzi dan Fauzan, juga telah menyelesaikan masa peminjamannya. Kembalinya ketiga pemain ini diharapkan dapat memberikan amunisi serta dorongan kekuatan baru bagi skuad kami musim ini," lanjut Annisa Zhafarina.
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