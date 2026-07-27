Memorable Match Indonesia vs Kamboja di Piala AFF, Ilham Jaya Kesuma Jadi Top Skor Piala AFF 2004 dan Bikin Hattrick Ke Gawang Kamboja

Ilham Jaya Kesuma saat jadi pelatih Persita U-16. (PSSI)
JawaPos.com – Indonesia akan bertemu Kamboja pada laga perdana ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026. Duel skuad Garuda kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung Senin (27/7) malam di Stadion Pakansari, Bogor.
Dari data Transfermarkt, rekor pertemuan Indonesia versus Kamboja sangatlah positif. Dalam 19 kali perjumpaan, Merah Putih tampil dominan.
Dalam 19 kali pertandingan Indonesia versus Kamboja, timnas Merah Putih tercatat menang 16 kali. Kemudian Kamboja menorehkan kemenangan dua kali. Lantas satu laga lainnya berakhir imbang.
Baca Juga:Piala AFF 2026: Marselino Ferdinan Cedera, Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Kamboja
Terakhir kali Kamboja bisa menang atas Indonesia terjadi pada turnamen President’s Cup 1973 di Korsel. Pada duel fase grup, Kamboja yang saat itu bernama Khmer Republic menang dengan skor 3-2 atas Indonesia.
Setelah kemenangan yang terjadi 53 tahun yang lalu, Kamboja tidak pernah berhasil mengalahkan Indonesia. Hasil imbang Indonesia versus Kamboja terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1998 di mana duel berakhir dengan skor 1-1 (27/4/1997).
Nah, diantara 19 pertemuan Indonesia kontra Kamboja salah satu yang paling diingat terjadi di fase grup Piala Tiger (nama lama Piala AFF) edisi 2004. Pada turnamen dua tahunan di kawasan Asia Tenggara itu Indonesia menang dengan skor 8-0 atas Kamboja (13/12/2004).
Duel Indonesia kontra Kamboja pada Piala Tiger 2004 terjadi di matchday empat grup A. Indonesia saat itu diarsiteki pelatih asal Inggris Peter White.
Sebelum pertandingan lawan Kamboja, Indonesia tercatat menang dua kali serta sekali imbang. Timnas Garuda menang dengan skor 6-0 atas Laos (7/12/2004) dan 3-0 atas Vietnam (11/12/2004). Hasil imbang tanpa gol alias 0-0 terjadi saat lawan Singapura (9/12/2004).
Pertandingan Indonesia kontra Kamboja di Piala Tiger 2004 terjadi di My Dinh National Stadium, Hanoi. Laga tersebut dipimpin wasit asal Tiongkok Sun Baojie.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!