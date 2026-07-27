Memorable Match Indonesia vs Kamboja di Piala AFF, Ilham Jaya Kesuma Jadi Top Skor Piala AFF 2004 dan Bikin Hattrick Ke Gawang Kamboja

JawaPos.com – Indonesia akan bertemu Kamboja pada laga perdana ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026. Duel skuad Garuda kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung Senin (27/7) malam di Stadion Pakansari, Bogor.

Dari data Transfermarkt, rekor pertemuan Indonesia versus Kamboja sangatlah positif. Dalam 19 kali perjumpaan, Merah Putih tampil dominan.

Dalam 19 kali pertandingan Indonesia versus Kamboja, timnas Merah Putih tercatat menang 16 kali. Kemudian Kamboja menorehkan kemenangan dua kali. Lantas satu laga lainnya berakhir imbang.

Terakhir kali Kamboja bisa menang atas Indonesia terjadi pada turnamen President’s Cup 1973 di Korsel. Pada duel fase grup, Kamboja yang saat itu bernama Khmer Republic menang dengan skor 3-2 atas Indonesia.

Setelah kemenangan yang terjadi 53 tahun yang lalu, Kamboja tidak pernah berhasil mengalahkan Indonesia. Hasil imbang Indonesia versus Kamboja terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1998 di mana duel berakhir dengan skor 1-1 (27/4/1997).

Nah, diantara 19 pertemuan Indonesia kontra Kamboja salah satu yang paling diingat terjadi di fase grup Piala Tiger (nama lama Piala AFF) edisi 2004. Pada turnamen dua tahunan di kawasan Asia Tenggara itu Indonesia menang dengan skor 8-0 atas Kamboja (13/12/2004).

Duel Indonesia kontra Kamboja pada Piala Tiger 2004 terjadi di matchday empat grup A. Indonesia saat itu diarsiteki pelatih asal Inggris Peter White.

Sebelum pertandingan lawan Kamboja, Indonesia tercatat menang dua kali serta sekali imbang. Timnas Garuda menang dengan skor 6-0 atas Laos (7/12/2004) dan 3-0 atas Vietnam (11/12/2004). Hasil imbang tanpa gol alias 0-0 terjadi saat lawan Singapura (9/12/2004).