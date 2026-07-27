Persebaya Awali Piala Presiden 2026 dengan Kemenangan atas Persija, Bernardo Tavares Puas Progres Tim

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Istimewa)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya mengawali kiprah di Grup B Piala Presiden 2026 dengan hasil memuaskan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7) malam, Green Foerce mengalahkan Persija Jakarta dengan skor tipis 1-0.
Kemenangan ini menjadi modal penting bagi skuad Persebaya asuhan Bernardo Tavares yang tengah menjalani proses pembentukan tim menjelang bergulirnya kompetisi super league musim 2026/2027. Meski belum tampil sempurna, Persebaya menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan, terutama pada babak kedua.
Setelah bermain relatif berimbang di paruh pertama, Bernardo Tavares melakukan sejumlah perubahan usai turun minum. Diogo Ramalho dan Yann Mabella masuk menggantikan Malik Risaldi serta Ricky Pratama.
Pergantian tersebut membuat permainan Persebaya lebih hidup dan mampu menguasai jalannya laga.
Peluang pertama hadir pada menit ke-52 melalui Arief Catur Pamungkas.
Gelandang muda itu berhasil menciptakan ruang tembak di depan kotak penalti, tetapi penyelesaiannya masih bisa diamankan kiper Persija. Semenit kemudian, Persebaya kembali mengancam lewat sundulan Yuran Fernandes yang menyambut bola mati. Sayangnya, bola masih melenceng tipis dari sasaran.
Tekanan yang terus dibangun akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-64. Berawal dari kesalahan koordinasi lini belakang Persija saat mengantisipasi umpan balik, bola justru masuk ke gawang sendiri. Gol bunuh diri tersebut membawa Persebaya unggul 1-0.
Setelah memimpin, Tavares tetap aktif melakukan rotasi pemain. Ramadhan Sananta, Walber Mota, dan Diogo Ramalho mendapat kesempatan tampil untuk menjaga intensitas permainan sekaligus memberi menit bermain kepada sejumlah pemain.
Persija berusaha meningkatkan tekanan pada sisa pertandingan. Namun, lini pertahanan Persebaya tampil disiplin dalam menghalau setiap serangan yang dibangun tim tamu.
Persebaya bahkan nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-81. Ramadhan Sananta memperoleh peluang emas di depan gawang, tetapi tendangannya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan penjaga gawang Persija.
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