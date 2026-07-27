Jangan Cepat Puas! Bernardo Tavares Apresiasi Kemenangan Persebaya Surabaya Lawan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persebaya Surabaya mengawali perjuangan di Grup B Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7) malam.

Hasil positif itu menjadi modal penting bagi Green Force, tetapi pelatih Bernardo Tavares menegaskan timnya masih memiliki banyak pekerjaan rumah sebelum menghadapi Super League musim 2026/2027.

Kemenangan Jadi Modal Positif, Bukan Alasan Berpuas Diri Persebaya Surabaya mengamankan tiga poin perdana berkat gol bunuh diri pemain Persija Jakarta pada Radovan Pankov menit ke-64. Gol tersebut berawal dari pressing tinggi Alex Martins yang memaksa lini belakang lawan melakukan kesalahan di area pertahanan sendiri.

Kemenangan itu sekaligus menjadi hasil positif kedua Persebaya Surabaya selama masa pramusim setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan PSIS Semarang pada laga Anniversary Game.

Meski demikian, Bernardo Tavares menilai hasil tersebut belum mencerminkan kekuatan sesungguhnya karena proses pembentukan tim masih berlangsung. Pelatih asal Portugal itu mengingatkan para pemain agar tidak terlena dengan kemenangan atas salah satu tim papan atas Indonesia.

Menurut dia, turnamen pramusim lebih penting dimanfaatkan sebagai sarana memperbaiki kualitas permainan dibanding sekadar mengejar hasil. "Kami baru menjalani sekitar tiga pekan masa persiapan dan ini baru pertandingan kedua kami, menghadapi salah satu tim terbaik di Indonesia," ujar Coach Tavares dalam sesi konferensi pers usai pertandingan.

“ Karena itu saya melihat masih banyak ruang untuk berkembang. Namun, saya senang karena tim bermain dengan kompak dan menunjukkan organisasi permainan yang baik," imbuh dia.

Pernyataan tersebut menunjukkan fokus utama tim pelatih bukan hanya hasil akhir, tetapi juga perkembangan kolektif skuad. Organisasi permainan dan kekompakan menjadi aspek yang mulai terlihat meski masih membutuhkan penyempurnaan di berbagai lini.