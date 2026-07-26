Persentase Menang Pelatih Persebaya Bernardo Tavares versus Persija, Dua Kemenangan Hadir Bersama Yuran Fernandes

Yuran Fernandes jadi salah satu dari tiga bek asing Persebaya Surabaya memperkuat lini pertahanan Green Force pada Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com – Persebaya Surabaya akan menghadapi Persija Jakarta di laga pembuka Piala Presiden 2026. Duel Green Force kontra Macan Kemayoran itu dijadwalkan berlangsung Minggu (26/7) malam di Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Laga ini juga akan menjadi adu taktik pertama pelatih Persebaya Bernardo Tavares versus pelatih Persija Shin Tae-yong. Dikutip dari situs Transfermarkt, preferensi skema keduanya sangat berlainan. Tavares memakai 4-3-3. Sementara STY, akronim Shin Tae-yong, menggunakan 3-4-3.
Sepanjang kariernya di Indonesia, Tavares sudah delapan kali bertemu Persija. Rekor kemenangan pelatih asal Portugal itu mencapai 25 persen sejauh ini saat bertemu Persija.
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Dalam delapan laga kontra Persija, Tavares menang dua kali, seri tiga kali, dan kalah tiga kali. Semua kemenangan Tavares atas Persija terjadi di 2025 bersama PSM Makassar.
Catat juga, dua kemenangan Tavares bersama PSM tercipta ketika lini belakang timnya dikomandoi Yuran Fernandes. Yuran pun kini bergabung dengan Persebaya.
Dikutip dari situs resmi Persebaya, Tavares berkata laga lawan Persija menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mengukur sejauh mana progres yang telah dicapai selama masa pramusim. Tavares menegaskan bahwa target utama Persebaya saat ini adalah membentuk tim yang semakin solid.
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“Turnamen ini memberi kami kesempatan untuk memainkan pertandingan kompetitif, karena target utama kami saat ini adalah membangun tim. Kami memiliki banyak pemain baru, bahkan ada yang setelah sepekan berlatih bersama masih belum mengenal seluruh rekan setimnya," ujar Tavares dikutip dari situs resmi Persebaya.
Pelatih 46 tahun itu menjelaskan proses membangun kekompakan membutuhkan waktu. Kehadiran banyak pemain baru membuat tim masih terus beradaptasi, baik dalam memahami filosofi permainan maupun membangun hubungan di dalam lapangan.
Di sisi lain, STY mengatakan senang bisa kembali ke kancah sepak bola Indonesia. Eks pelatih timnas Indonesia itu mengaku telah memiliki gambaran mengenai komposisi 11 pemain pertama yang akan diturunkan saat menghadapi Persebaya. Namun, keputusan tersebut belum sepenuhnya final karena STY masih akan mempertimbangkan kondisi terkini para pemain menjelang pertandingan.
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