John Herdman Ungkap Kondisi Terkini Marselino Ferdinan, Diragukan Main saat Timnas Indonesia Hadapi Kamboja

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkap kondisi terkini Marselino Ferdinan jelang menghadapi Kamboja di Piala AFF 2026. Dia menyebut tim kepelatihan masih terus memantau perkembangan kondisi gelandang berusia 21 tahun tersebut.

Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2027) dengan kick-off pukul 20.30 WIB.

Namun menjelang laga perdana tersebut, Timnas Indonesia mendapat kabar kurang sedap. Marselino, yang merupakan salah satu pilar anyar Skuad Garuda, dilaporkan mengalami cedera pasca menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali.

Kabar cederanya Marselino berawal dari unggahan yang tersebar luas di media sosial. Pemain yang dikaitkan dengan Persija Jakarta itu terlihat berjalan menggunakan tongkat saat rombongan Timnas Indonesia bertolak menuju Jakarta.

Herdman sebagai pelatih membenarkan bahwa Marselino mengalami cedera. Pelatih asal Inggris itu menjelaskan bahwa eks bintang Persebaya Surabaya tersebut mengalami benturan dalam sesi latihan Timnas Indonesia di Bali.

“Kami sedang memantau Marselino saat ini. Dia mengalami sedikit benturan dalam salah satu latihan kami,” kata Herdman dalam konferensi pers jelang laga melawan Kamboja, Minggu (26/7/2026).

Kata Herdman, kondisi Marselino saat ini sedang dipantau oleh tim kepelatihan. Gelandang berusia 21 tahun tersebut dijadwalkan menjalani tes kebugaran untuk memastikan kesiapannya tampil saat menghadapi Kamboja.

“Jadi ini adalah langkah pencegahan, kami akan memantau kondisinya selama beberapa hari ke depan. Semoga dia akan menjalani tes kebugaran hari ini atau besok untuk melihat ketersediaannya,” terang Herdman.