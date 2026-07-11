Eks Gelandang Dewa United Hugo Gomes Dikaitkan dengan Bhayangkara FC Jelang Super League Musim 2026/2027

JawaPos.com - Bhayangkara FC terus dikaitkan dengan sejumlah nama menjelang bergulirnya kompetisi Super League Indonesia 2026/2027.

Salah satu pemain yang kini masuk dalam bursa rumor transfer adalah gelandang asal Brasil, Hugo Gomes dos Santos Silva atau yang lebih dikenal dengan nama Jajá.

Nama Hugo Gomes disebut menjadi bagian dari rencana Bhayangkara FC untuk memperkuat skuad menghadapi musim baru. Rumor tersebut mencuat setelah sang pemain resmi berpisah dengan Dewa United dan kini berstatus tanpa klub sejak 1 Juli 2026.

Status bebas transfer membuat Hugo Gomes menjadi salah satu pemain yang cukup diminati di bursa transfer.

Berdasarkan informasi yang beredar, Bhayangkara FC menjadi klub yang paling serius dikaitkan dengan mantan gelandang Dewa United tersebut.

Meski belum ada pengumuman resmi dari pihak klub maupun pemain, peluang kepindahan Hugo Gomes dinilai cukup terbuka.

Pengalaman bermain di kompetisi Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat adaptasinya diperkirakan tidak akan membutuhkan waktu lama apabila transfer benar-benar terwujud.

Hugo Gomes bukan sosok asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Gelandang berusia 31 tahun itu pernah tampil impresif bersama Madura United sebelum melanjutkan kariernya bersama Dewa United.