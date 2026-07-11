Rumor Gabung Persebaya Resmi Terbantahkan! Alexis Messidoro Dipastikan Bertahan di Dewa United

Alexis Messidoro siap bawa Dewa United menang di kandang Persebaya Surabaya. (Dewa United)
JawaPos.com - Kepastian masa depan Alexis Messidoro akhirnya mulai menemui titik terang. Gelandang asal Argentina tersebut dipastikan tetap menjadi bagian dari skuad Dewa United untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Dengan demikian, berbagai rumor yang sempat mengaitkan mantan pemain Persis Solo itu dengan Persebaya Surabaya dipastikan tidak benar.
Messidoro masih akan mengenakan jersey Banten Warriors dan menjadi salah satu pilar utama tim dalam mengarungi musim baru.
Kabar bertahannya pemain berusia 29 tahun tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi yang berkembang selama bursa transfer.
Baca Juga:Eks Gelandang Dewa United Hugo Gomes Dikaitkan dengan Bhayangkara FC Jelang Super League Musim 2026/2027
Sebelumnya, nama Messidoro sempat ramai diperbincangkan sebagai salah satu target sejumlah klub besar Liga Indonesia, termasuk Persebaya.
Namun hingga memasuki persiapan musim 2026/2027, Dewa United memastikan sang playmaker tetap berada dalam rencana tim.
Kehadirannya dinilai masih sangat penting karena mampu menjadi motor permainan di lini tengah.
Baca Juga:Dewa United Resmi Lepas Banyak Pemain, Hugo Gomes Berpamitan Usai Dua Musim Bersama Banten Warriors
Sejak bergabung dengan Dewa United pada pertengahan 2024, Alexis Messidoro langsung menjadi salah satu pemain yang diandalkan.
Pengalamannya bermain di berbagai negara membuatnya mampu memberikan keseimbangan antara kreativitas dan distribusi bola.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!