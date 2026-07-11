Rumor Gabung Persebaya Resmi Terbantahkan! Alexis Messidoro Dipastikan Bertahan di Dewa United

JawaPos.com - Kepastian masa depan Alexis Messidoro akhirnya mulai menemui titik terang. Gelandang asal Argentina tersebut dipastikan tetap menjadi bagian dari skuad Dewa United untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Dengan demikian, berbagai rumor yang sempat mengaitkan mantan pemain Persis Solo itu dengan Persebaya Surabaya dipastikan tidak benar.

Messidoro masih akan mengenakan jersey Banten Warriors dan menjadi salah satu pilar utama tim dalam mengarungi musim baru.

Kabar bertahannya pemain berusia 29 tahun tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi yang berkembang selama bursa transfer.

Sebelumnya, nama Messidoro sempat ramai diperbincangkan sebagai salah satu target sejumlah klub besar Liga Indonesia, termasuk Persebaya.

Namun hingga memasuki persiapan musim 2026/2027, Dewa United memastikan sang playmaker tetap berada dalam rencana tim.

Kehadirannya dinilai masih sangat penting karena mampu menjadi motor permainan di lini tengah.

Sejak bergabung dengan Dewa United pada pertengahan 2024, Alexis Messidoro langsung menjadi salah satu pemain yang diandalkan.