Profil Kablan Davy N'Goma, Rekrutan Baru Borneo FC yang Pernah Berkarir di Lima Negara Berbeda

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda kembali memperkuat skuadnya jelang bergulirnya super league musim 2026/2027. Klub berjuluk Pesut Etam itu resmi mendatangkan penyerang sayap asal Prancis Kablan Davy N'Goma untuk melengkapi komposisi pemain asing yang akan bersaing di kompetisi mendatang.

Kehadiran Kablan Davy N'Goma diharapkan mampu menambah variasi serangan Borneo FC di kompetisi super league. Pemain kelahiran Mantes-la-Jolie, Prancis, 13 Oktober 1995 tersebut dikenal sebagai winger yang memiliki kecepatan, kreativitas, dan mampu bermain di beberapa posisi di lini depan.

Meski posisi utamanya berada di sayap kanan, Kablan Davy N'Goma juga dapat dimainkan sebagai sayap kiri maupun penyerang kedua. Dengan tinggi badan 172 sentimeter dan kaki kiri sebagai andalannya, dia dinilai memiliki karakter permainan yang fleksibel sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan tim.

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Karir profesional Kablan dimulai di Prancis. Ia sempat memperkuat sejumlah klub seperti SAS Épinal, Tarbes Pyrénées, Bourges Foot 18, Avoine OCC, hingga Canet Roussillon. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting sebelum mencoba tantangan baru di luar negaranya.

Petualangan internasional Kablan dimulai ketika bergabung dengan klub Republik Ceko, Blansko. Setelah sempat berstatus tanpa klub, dia melanjutkan karir ke Luxembourg bersama RFCU Luxembourg pada awal 2022.

Bersama klub tersebut, Kablan mulai menunjukkan kemampuannya di kompetisi Luxembourg. Penampilannya kemudian menarik perhatian klub Liga Rumania, FC Botoșani, yang merekrutnya pada musim 2023/2024.

Pada paruh kedua musim yang sama, ia kembali melanjutkan karier bersama FC Hermannstadt. Usai meninggalkan Hermannstadt, Kablan kembali bergabung dengan RFCU Luxembourg pada Januari 2025. Di musim 2024/2025, dia tampil dalam 21 pertandingan di berbagai ajang.

Di kompetisi BGL Ligue, Kablan mencatatkan satu gol dan dua assist. Sementara di Coupe de Luxembourg, dia menyumbangkan dua gol serta satu assist. Dia juga sempat tampil di babak kualifikasi UEFA Conference League, menambah pengalaman bermainnya di level kompetisi antarklub Eropa.