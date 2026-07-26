Mendagri Hadiri Pembukaan Piala Presiden, Harap Jadi Hiburan dan Tingkatkan Ekonomi Rakyat

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama sejumlah pejabat saat pembukaan Piala Presiden Tahun 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7). (Kemendagri)
JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri pembukaan Piala Presiden Tahun 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/7).
Pembukaan tersebut ditandai dengan seremoni tendangan bola oleh Mendagri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Manajer Persib Umuh Muchtar.
Di tengah suasana meriah yang dipadati sekitar 23 ribu penonton, Mendagri tampak antusias menyaksikan pertandingan. Dia berharap Piala Presiden 2026 dapat menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian.
Baca Juga:ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 Terapkan Aturan Baru dan VAR di Semua Laga, Ini Daftar Perubahannya
"Kita harapkan efek waktu piala dunia kemarin kan hiburan buat rakyat di seluruh Indonesia. Dan ekonomi juga saya yakin akan tumbuh," ujar Mendagri Tito Karnavian kepada awak media sebelum melaksanakan kick off pertandingan tersebut.
Menurut Mendagri, penyelenggaraan Piala Presiden 2026 diyakini dapat menggerakkan perekonomian rakyat, khususnya melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih, antusiasme masyarakat terhadap sepak bola cukup tinggi sehingga kompetisi tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas.
Selain memberikan hiburan dan menggerakkan perekonomian, Mendagri berharap Piala Presiden dapat menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian talenta sepak bola. Dengan kompetisi yang baik, para pemain diharapkan semakin terasah dan berpeluang memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia.
Baca Juga:Debut Shin Tae-yong di Persija Dimulai Lawan Persebaya, Akui Persiapan Tim Belum Sepenuhnya Matang
"Sambil kita membina atlet kita, supaya ini ajang menjadi pencari bakat, atau calon-calon nanti pemain nasional, supaya kita juga bisa lebih mantap lagi," sambung Mendagri Tito Karnavian.
Mendagri meyakini apabila pembinaan dan peningkatan kapasitas pemain sepak bola terus dilakukan, bukan tidak mungkin suatu saat Timnas Indonesia dapat berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia.
Senada dengan Mendagri, Menteri PKP Maruarar Sirait selaku Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026 mengatakan, penyelenggaraan kompetisi kali ini berlangsung semakin meriah. Bahkan, hadiah bagi pemenang mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp 5,5 miliar menjadi Rp 6 miliar.
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral