Mendagri Hadiri Pembukaan Piala Presiden, Harap Jadi Hiburan dan Tingkatkan Ekonomi Rakyat

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri pembukaan Piala Presiden Tahun 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/7).

Pembukaan tersebut ditandai dengan seremoni tendangan bola oleh Mendagri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Manajer Persib Umuh Muchtar.

Di tengah suasana meriah yang dipadati sekitar 23 ribu penonton, Mendagri tampak antusias menyaksikan pertandingan. Dia berharap Piala Presiden 2026 dapat menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

"Kita harapkan efek waktu piala dunia kemarin kan hiburan buat rakyat di seluruh Indonesia. Dan ekonomi juga saya yakin akan tumbuh," ujar Mendagri Tito Karnavian kepada awak media sebelum melaksanakan kick off pertandingan tersebut.

Menurut Mendagri, penyelenggaraan Piala Presiden 2026 diyakini dapat menggerakkan perekonomian rakyat, khususnya melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih, antusiasme masyarakat terhadap sepak bola cukup tinggi sehingga kompetisi tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas.

Selain memberikan hiburan dan menggerakkan perekonomian, Mendagri berharap Piala Presiden dapat menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian talenta sepak bola. Dengan kompetisi yang baik, para pemain diharapkan semakin terasah dan berpeluang memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

"Sambil kita membina atlet kita, supaya ini ajang menjadi pencari bakat, atau calon-calon nanti pemain nasional, supaya kita juga bisa lebih mantap lagi," sambung Mendagri Tito Karnavian.

Mendagri meyakini apabila pembinaan dan peningkatan kapasitas pemain sepak bola terus dilakukan, bukan tidak mungkin suatu saat Timnas Indonesia dapat berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia.