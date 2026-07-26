Jadwal dan Link Live Streaming PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026, Ujian Awal Juara Bertahan!

Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam memimpin Port FC menghadapi PSMS Medan pada laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Port FC akan memulai perjuangan mempertahankan gelar Piala Presiden saat menghadapi PSMS Medan pada laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7).
Duel yang disiarkan langsung Indosiar dan Vidio ini menjadi ujian pertama bagi juara bertahan sekaligus kesempatan bagi PSMS Medan mengukur kekuatan jelang kompetisi Championship.
Laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026 mempertemukan PSMS Medan dengan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Minggu (26/7) mulai pukul 15.30 WIB. Pertemuan ini diprediksi berlangsung menarik karena mempertemukan klub Thailand berstatus juara bertahan dengan satu-satunya peserta dari kasta Championship Indonesia.
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Port FC datang membawa kepercayaan diri tinggi setelah sukses menjuarai Piala Presiden edisi 2025. Sorotan juga tertuju kepada Asnawi Mangkualam yang kembali tampil bersama Port FC. Bek Timnas Indonesia itu diperkirakan menjadi salah satu pemain kunci dalam upaya timnya mempertahankan trofi.
PSMS Medan tampil di Piala Presiden 2026 dengan status underdog. Turnamen ini dimanfaatkan sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi Championship musim baru. Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, membawa total 28 pemain, termasuk beberapa nama yang masih menjalani masa seleksi.
Dia menilai turnamen ini menjadi kesempatan penting bagi timnya untuk mendapatkan pengalaman menghadapi lawan-lawan berkualitas.
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"Kita bersyukur bisa ikut Piala Presiden. Ini ajang juga buat kita untuk preseason kita, terus kita membawa 28 pemain. Kita sudah siapkan selama 3 minggu," ujar Eko Purdjianto dalam konferensi pers, Sabtu (25/7).
"Kita tahu besok kita menghadapi pertandingan yang pertama kita melawan Persis FC yang kita tahu tim kuat yang selalu juara di Piala Presiden. Dan kita akan melewati juga beberapa pertandingan melawan Persija dan Persebaya. Tim kita siap membawa 28 pemain dan beberapa pemain juga ada yang trial buat di kompetisi Liga 2 nanti," imbuh dia.
Meski menyadari kualitas lawan berada di atas mereka, Ayam Kinantan tetap bertekad memberikan perlawanan maksimal pada laga perdana ini.
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