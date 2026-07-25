Psywar Witan Sulaeman! Tegaskan Persija Jakarta Siap Tempur Lawan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persija Jakarta memastikan datang dengan target menang saat menghadapi Persebaya Surabaya pada laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026. Witan Sulaeman menegaskan Macan Kemayoran siap menghadapi segala situasi meski persiapan tim belum berjalan maksimal.

Persija akan menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7) pukul 19.30 WIB. Pertandingan ini menjadi salah satu duel paling bergengsi di Grup B karena mempertemukan dua tim dengan rivalitas panjang.

Witan Pastikan Persija Siap Hadapi Persebaya Menjelang pertandingan, Witan mengakui persiapan Persija belum berlangsung secara maksimal. Meski begitu, pemain berusia 24 tahun tersebut menegaskan seluruh pemain siap menghadapi situasi apa pun.

"Saya mewakili pemain, ya kami adalah pemain yang profesional. Kami harus selalu siap dengan kondisi apa pun itu," kata Witan dalam konferensi pers jelang laga, Sabtu (25/7/2026).

Persija baru memulai latihan perdana pada 14 Juli 2026. Awalnya, tim utama Macan Kemayoran tidak direncanakan mengikuti Piala Presiden 2026 karena dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand mulai 27 Juli.

Namun, agenda tersebut mengalami perubahan. Persija menunda keberangkatan ke Thailand hingga 10 Agustus sehingga akhirnya memutuskan tampil dengan skuad utama di Piala Presiden 2026.

Jadwal Berubah, Persija Tetap Bidik Prestasi Perubahan jadwal tersebut membuat waktu persiapan Persija menjadi lebih singkat. Meski demikian, Witan menegaskan seluruh pemain telah berkomitmen memberikan penampilan terbaik.

"Karena sebelumnya kami direncanakan ada schedule untuk training camp di Thailand, tetapi setelah itu rencananya berubah dan kami harus selalu siap dengan situasi tersebut," ujar Witan.

"Dan karena kami juga ikut di Piala Presiden ini, Coach Shin juga selalu bilang ke kami bahwa kalau kita sudah ikut turnamen tersebut kita harus bekerja keras, kita harus melakukan yang terbaik supaya kita bisa berprestasi," lanjutnya.