Sambut Musim 2026/27, Persiraja Siapkan Program Latihan Bertahap Demi Tampil Lebih Kompetitif

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh mulai menyusun langkah serius menyambut kompetisi musim 2026/27. Tim berjuluk Laskar Rencong itu dijadwalkan menggelar latihan perdana pada 1 Agustus 2026 di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh.

Latihan tersebut akan menjadi awal dari rangkaian persiapan Persiraja untuk menghadapi musim baru. Program latihan nanti dipimpin pelatih kepala Jaya Hartono yang dipercaya membangun fondasi permainan tim sejak awal masa persiapan.

Manajer Persiraja Ridha Mafdhul Gidong mengatakan, seluruh pemain dijadwalkan segera berkumpul di Banda Aceh sebelum program latihan resmi dimulai. Manajemen berharap tidak ada kendala sehingga semua pemain dapat mengikuti sesi latihan sejak hari pertama.

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"Musim ini tim akan berlatih mulai 1 Agustus 2026. Para pemain akan segera berkumpul di Banda Aceh dalam waktu dekat," ujar Gidong.

Menurut dia, latihan perdana akan dimanfaatkan tim pelatih untuk mengevaluasi kondisi fisik para pemain setelah menikmati masa libur kompetisi. Dari hasil evaluasi tersebut, pelatih akan menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan tim.

Program latihan akan dimulai dengan peningkatan kebugaran dan penguatan fisik sebelum berlanjut ke latihan teknik, organisasi permainan, hingga pemantapan taktik. Tahap tersebut diharapkan membuat kondisi para pemain mencapai level terbaik ketika kompetisi resmi dimulai.

Selain fokus pada persiapan di lapangan, manajemen Persiraja juga masih bekerja menyelesaikan berbagai kebutuhan tim. Proses perekrutan pemain baru terus dilakukan untuk melengkapi komposisi skuad, sementara sejumlah urusan administrasi juga disiapkan agar seluruh persiapan berjalan lancar.

Gidong menegaskan seluruh agenda latihan telah disusun bersama tim pelatih. Karena itu, kehadiran pemain sejak awal dinilai sangat penting agar setiap program dapat berjalan sesuai rencana tanpa ada yang tertinggal.