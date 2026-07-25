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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 26 Juli 2026 | 06.24 WIB

Daftar Nomor Punggung Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Jens Raven Pakai Nomor 24, Beckham Putra 13

Daftar nomor punggung Timnas Indonesia di ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 resmi diumumkan. Jens Raven memakai nomor 24. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Daftar nomor punggung Timnas Indonesia di ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 resmi diumumkan. Jens Raven memakai nomor 24. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar nomor punggung yang akan dikenakan para pemain untuk menghadapi Piala AFF 2026. Sebanyak 26 pemain masuk dalam skuad akhir dan siap membawa Garuda bersaing di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara.

Pengumuman nomor punggung selalu menjadi perhatian suporter. Selain menjadi identitas pemain di lapangan, nomor yang dikenakan juga sering melekat dengan karakter hingga perjalanan karier masing-masing pemain.

Sejumlah pemain senior tetap mempertahankan nomor andalannya. Nadeo Argawinata masih dipercaya memakai nomor 1 di bawah mistar, Jordi Amat mengenakan nomor 4, Marselino Ferdinan memakai nomor 7, Egy Maulana Vikri tetap menggunakan nomor 10, Thom Haye mengenakan nomor 19, dan Marc Klok memakai nomor 23.

Sementara itu, striker muda Jens Raven menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian setelah mendapat nomor punggung 24. Sedangkan Mitchell Baker akan mengenakan nomor 9 sebagai ujung tombak Timnas Indonesia.

Daftar Nomor Punggung Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

Kiper

1. Nadeo Argawinata
12. Cahya Supriadi
22. Muhammad Riyandi

Bek

2. Brian Fatari
3. Wahyu Prasetyo
4. Jordi Amat
5. Rizky Ridho
6. Sandy Walsh
14. Eliano Reijnders
16. Dony Tri Pamungkas
20. Shayne Pattynama
25. Justin Hubner
26. Tim Geypens

Gelandang

7. Marselino Ferdinan
8. Kadek Agung
18. Ivar Jenner
19. Thom Haye
21. Rayhan Hannan
23. Marc Klok

Editor: Hendra
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