Timnas Malaysia Menang Comeback atas Myanmar di Piala AFF 2026, Harimau Malaya Tempel Vietnam di Grup B

JawaPos.com - Pelatih timnas Malaysia, Tan Cheng Hoe, mengaku bangga setelah Harimau Malaya berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Myanmar pada laga Grup B ASEAN Championship Cup atau Piala AFF 2026.

Pertandingan yang berlangsung di Thuwunna Stadium, Sabtu (25/7/2026), sempat berjalan sulit bagi Malaysia. Harimau Malaya tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya membalikkan keadaan pada babak kedua.

Kemenangan tersebut mengantarkan Malaysia naik ke peringkat kedua klasemen sementara Grup B sekaligus menjaga peluang lolos ke fase berikutnya.

Malaysia Bangkit pada Babak Kedua Myanmar membuka keunggulan lebih dulu pada menit kesembilan melalui Myat Kaung Khant. Gol itu tercipta setelah sang pemain memanfaatkan bola muntah di dalam kotak penalti.

Tertinggal satu gol, Malaysia meningkatkan intensitas serangan selepas turun minum.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-52. Paulo Josue berhasil menyamakan kedudukan melalui situasi sepak pojok.

Lima menit berselang, Malaysia mendapatkan hadiah penalti setelah Mohamadou Sumareh dijatuhkan kapten Myanmar, Nanda Kyaw, di dalam kotak terlarang.

Paulo Josue yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Gol pada menit ke-57 memastikan Malaysia menang comeback dengan skor 2-1.

Tan Cheng Hoe Puji Semangat Juang Pemain Tan Cheng Hoe mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang mampu bangkit setelah tertinggal pada babak pertama.