Real Madrid Dikabarkan Tertarik Boyong Yan Diomande

Real Madrid dirumorkan masuk bursa perebutan winger potensial RB Leipzig Yan Diomande. (AFP)
JawaPos.com - Real Madrid dirumorkan masuk bursa perebutan winger potensial RB Leipzig Yan Diomande.
The Athletic, Sabtu, mengabarkan Los Blancos telah memasuki penjajakan untuk memboyong Yan Diomande dalam bursa transfer musim panas ini.
"Real Madrid menaruh minat untuk penandatangan Diomande dengan mengubah situasi transfer sang winger dan membuat kompetisi untuk penandatanganannya," tulis The Athletic.
Diomande sebelumnya juga diminati Paris-Saint Germain dan Liverpool yang menilai bahwa winger sayap kiri tersebut merupakan salah satu pemain potensial saat ini.
El Real kini memasuki bursa transfer untuk bisa menggaet pemain tim nasional Pantai Gading tersebut dengan situasi bahwa Brahim Diaz diperkirakan hengkang pada bursa transfer musim panas ini.
Pemain timnas Maroko tersebut memang dipercaya oleh pelatih Real Madrid Jose Mourinho sebagai salah satu bagian tim, namun penandatanganan Diomande tetap tidak dikesampingkan mengingat Los Blancos butuh kedalaman skuad di sektor tersebut setelah Franco Mastantuono kemungkinan besar akan menjalani masa peminjaman ke klub lain.
Diomande sebelumnya sudah sempat ditawar oleh Liverpool dengan tawaran sebesar 100 juta Euro. Namun RB Leipzig menutup kesepakatan tersebut dengan memasang banderol sebesar 130 juta euro untuk siapa pun klub yang mau memboyong Diomande.
"Pernyataan kami sudah jelas bahwa Yan Diomande akan tetap bermain di RB Leipzig musim depan," kata Direktur Olahraga RB Leipzig Marcel Shafer mengenai masa depan Diomande.
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