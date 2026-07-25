Jersey Tandang Real Madrid 2026/2027 Bernuansa Nostalgia, Mirip Era Pertama Mourinho di Bernabeu

JawaPos.com - Real Madrid resmi memperkenalkan jersey tandang untuk musim 2026-27 dengan nuansa yang membangkitkan kenangan era pertama Jose Mourinho di Santiago Bernabeu.

Seragam berwarna hijau lumut tua itu menjadi simbol harapan baru setelah Los Blancos gagal meraih satu pun trofi mayor dalam dua musim terakhir.

Kembalinya Mourinho ke kursi pelatih membuat peluncuran jersey ini terasa semakin spesial. Warna hijau tua yang dipadukan dengan aksen putih terakhir kali identik dengan Real Madrid pada masa kepemimpinan pertama pelatih asal Portugal tersebut, sekitar 15 tahun silam.

Desain Elegan dengan Sentuhan Klasik Melansir ESPN, Adidas merancang jersey tandang anyar Real Madrid dengan konsep mewah dan berkelas. Motif geometris yang terinspirasi dari lambang klub menghiasi seluruh permukaan kain, sementara tulisan "RMCF" tampil menggunakan pola bergaya dot matrix berwarna hijau yang lebih terang.

Seluruh detail diberi sentuhan putih kehijauan sehingga menciptakan kontras yang elegan. Salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah kembalinya logo trefoil klasik Adidas di bagian dada. Ini menjadi kali pertama logo ikonik tersebut menghiasi jersey tandang Real Madrid sejak pertengahan 1980-an.

Mengingatkan pada Era Mourinho Warna hijau tua bukan hal baru bagi Madrid. Klub terakhir kali mengenakan seragam bernuansa serupa pada musim 2012-13, yang menjadi musim terakhir Mourinho dalam periode pertamanya bersama Los Blancos.

Kala itu, Madrid finis sebagai runner-up LaLiga, kalah di final Copa del Rey, dan terhenti di semifinal Liga Champions. Kini, lebih dari satu dekade kemudian, Mourinho kembali dipercaya untuk mengembalikan kejayaan klub ibu kota Spanyol tersebut.

Valverde Antusias Dilatih Mourinho Kapten baru Real Madrid, Federico Valverde, mengaku tak sabar bekerja di bawah arahan Mourinho selama pramusim.

"Saya sangat menantikan untuk belajar dari Mourinho, mendengarkan setiap nasihat yang dia berikan kepada saya dan memanfaatkan setiap detik atau menit dari setiap sesi latihan yang saya ikuti bersamanya dan staf pelatihnya."

"Saya akan berusaha untuk belajar dan berkembang sebagai pribadi dan sebagai pemain sepak bola. Dia adalah orang yang istimewa yang darinya saya bisa belajar banyak. Saya harap ini akan menjadi musim yang hebat."