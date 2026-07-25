Hasil Piala Presiden 2026: DPMM FC vs Tampines Rovers Imbang 2-2 di Stadion Si Jalak Harupat

JawaPos.com - DPMM FC dan Tampines Rovers harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 pada laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026. Duel berlangsung sengit dengan kedua tim saling membalas gol di Stadion Si Jalak Harupat.

Hasil ini membuat DPMM FC dan Tampines Rovers sama-sama mengoleksi satu poin untuk sementara di puncak klasemen Grup A. Posisi tersebut masih berpeluang berubah setelah laga Persib Bandung kontra Arema FC yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.30 WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama Tampines Rovers langsung tampil agresif sejak peluit awal dibunyikan. Tim asal Singapura itu membuka keunggulan saat laga baru berjalan tiga menit melalui gol Hide Higashikawa yang gagal diantisipasi kiper DPMM FC, Muhammad Hamie.

Tertinggal satu gol membuat DPMM FC mencoba mengambil alih permainan. Namun, tim asal Brunei Darussalam itu kesulitan menembus rapatnya pertahanan lawan.

Peluang terbaik DPMM FC pada babak pertama hadir pada menit ke-29 ketika Dalberto melepaskan tendangan jarak jauh. Sayangnya, bola masih melenceng dari sasaran.

Hingga turun minum, kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang. Namun tidak ada gol tambahan yang tercipta dan Tampines Rovers menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Babak Kedua DPMM FC langsung memberikan respons cepat setelah jeda. Tim asuhan James Reynolds McAllister menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol Ali Rahman pada menit ke-47 setelah memanfaatkan umpan Dalberto.

Gol tersebut meningkatkan kepercayaan diri DPMM FC. Mereka bahkan berhasil berbalik unggul 2-1 pada menit ke-60 lewat penyelesaian Oscar Santis.

Tak ingin pulang tanpa poin, Tampines Rovers meningkatkan intensitas serangan. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-71 saat Muhammad Faris sukses mencetak gol penyama kedudukan usai menerima umpan silang Kenshin Yamazaki.