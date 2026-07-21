Brandon Scheunemann Gabung Madura United, Tambah Amunisi Baru di Sektor Pertahanan

JawaPos.com - Madura United FC resmi menambah kekuatan di lini pertahanan menjelang bergulirnya Super League musim 2026/27. Klub berjuluk Laskar Sape Kerrab itu mengumumkan perekrutan bek muda Brandon Scheunemann sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim baru.

Kehadiran Brandon Scheunemann diharapkan mampu memberikan tambahan kualitas di sektor belakang. Pemain yang pernah memperkuat Timnas Indonesia kelompok umur itu dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang sekaligus menjadi aset penting bagi tim dalam jangka panjang.

Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu Annisa Zhafarina mengatakan, keputusan mendatangkan Brandon Scheunemann merupakan langkah yang telah dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, pemain berdarah Jerman tersebut memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim.

"Keputusan kami mendatangkan Brandon adalah langkah strategis untuk memperkuat benteng pertahanan tim. Lahir dari garis keturunan sepak bola sebagai putra mantan pemain profesional serta berdarah Jerman, Brandon tumbuh dengan pemahaman taktis, karakter kuat, dan mentalitas bertanding di atas rata-rata," ujar Annisa.

Dia menambahkan, pengalaman Brandon bersama Timnas Indonesia kelompok umur menjadi salah satu nilai lebih yang dimiliki sang pemain. Selain itu, kemampuan bertahan yang dipadukan dengan ketenangan saat menguasai bola membuatnya dinilai sebagai bek modern yang mampu menjalankan beberapa peran di lini belakang.

"Kami optimistis kualitas dan darah dingin yang dimilikinya akan memberikan dimensi baru bagi lini belakang Madura United musim ini," lanjut Annisa.

Annisa juga menyampaikan harapannya agar Brandon dapat berkembang bersama Madura United dan menjadi salah satu pemain andalan pada masa mendatang. "Selamat datang di Laskar Sape Kerrab, Brandon Scheunemann. Tunjukkan kemampuanmu di lapangan hijau," ucap dia.

Brandon dikenal sebagai bek tengah yang memiliki postur ideal dan unggul dalam duel satu lawan satu. Selain kuat dalam bertahan, ia juga cukup tenang saat membangun serangan dari area belakang.