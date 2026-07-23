Stefan Keeltjes Nilai Fisik Pemain Kendal Tornado FC Terjaga, Fokus Lanjutkan Program Taktik Tim

JawaPos.com - Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes memberikan apresiasi terhadap kondisi fisik para pemain. Mereka menjalani dua pekan latihan intensif sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi liga 2 musim 2026/2027.

Menurut Stefan Keeltjes, hasil yang ditunjukkan skuad sejauh ini cukup menggembirakan dan menjadi modal awal untuk membangun performa tim untuk kompetisi liga 2. Selama masa persiapan, seluruh pemain Kendal Tornado FC menjalani program latihan dengan intensitas yang meningkat secara bertahap.

Dari hasil evaluasi tim pelatih di bawah Stefan Keeltjes, mayoritas pemain mampu mengikuti setiap sesi tanpa mengalami kendala berarti. Hal itu menunjukkan bahwa para pemain Kendal Tornado FC datang ke latihan dengan kondisi yang cukup baik setelah masa libur kompetisi liga 2.

Stefan mengaku senang melihat komitmen yang diperlihatkan anak asuhnya. Stefan Keeltjes menilai para pemain tidak hanya disiplin saat mengikuti latihan, tetapi juga mampu menjaga kebugaran secara mandiri selama libur sehingga proses adaptasi berjalan lebih cepat.

"Kondisi fisik pemain secara umum sangat baik. Mereka menunjukkan komitmen yang tinggi selama latihan dan mereka juga menjaga kondisi itu selama libur kompetisi," ujar Stefan usai memimpin latihan di Charlie Training Center, Salamsari, Boja, Kabupaten Kendal, Rabu (22/7).

Menurut pelatih asal Surabaya tersebut, kondisi fisik yang baik menjadi pondasi penting sebelum tim mulai masuk ke tahap penguatan aspek taktik dan strategi permainan. Dengan bekal kebugaran yang memadai, proses latihan berikutnya diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

"Tentu ini menjadi fondasi penting sebelum memasuki tahapan berikutnya, baik dari sisi taktik maupun strategi," lanjut Stefan Keeltjes.

Meski puas dengan perkembangan yang ada, Stefan menegaskan tim pelatih belum ingin cepat merasa puas. Evaluasi terhadap setiap pemain akan terus dilakukan, baik dari sisi fisik, teknik, maupun pemahaman taktik agar kualitas permainan tim terus meningkat.