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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 25 Juli 2026 | 19.58 WIB

Jadwal Piala Presiden 2026: Catat Jam Tayang Siaran Langsung hingga Live Streaming

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyiapkan komposisi terbaik meski kehilangan sejumlah pemain inti saat menghadapi Arema FC di Piala Presiden 2026. (Persib)

JawaPos.com - Jadwal Piala Presiden Elite 2026 resmi dimulai pada Sabtu, 25 Juli 2026. Ajang pramusim jelang bergulirnya Super League kali ini diikuti delapan tim dengan rincian lima tim lokal dan tiga tim luar negeri. Simak selengkapnya jadwal Piala Presiden Elite 2026, jam tayang, dan informasi live streaming.

Pada edisi tahun ini, sejumlah tim besar Indonesia era perserikatan ikut ambil bagian yakni Persib Bandung, Persija Jakarta, PSMS Medan, Persebaya Surabaya, dan Arema FC. Ketangguhan tim-tim tradisional sepak bola tanah air tersebut akan coba ditantang oleh DPMM FC (Brunei Darussalam), Tampines Rovers FC (Singapura), dan Port FC (Thailand).

Sebagai informasi, Port FC asal Thailand merupakan juara bertahan turnamen Piala Presiden setelah mengalahkan Oxfrod FC di laga final pada tahun lalu.

Piala Presiden 2026 sendiri akan digelar di Bandung tepatnya di Stadion Si Jalak Harupat dan Surabaya tepatnya di markas Persebaya, Stadion Gelora Bung Tomo.

Pembagian Grup

Di grup A, tuan rumah Persib akan bertemu Arema FC, DPPM FC, dan Tampines Rovers FC. Sementara Persebaya akan menghadapi peringkat tiga Super League musim lalu, Persija Jakarta, tim dari Liga 2 PSMS Medan, dan sang juara bertahan Port FC.

Grup A: Persib Bandung, Arema FC, DPPM FC, dan Tampines Rovers FC.

Grup B: Persebaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC.

Jadwal Pertandingan Piala Presiden Elite 2026

Fase Grup

Sabtu, 25 Juli 2026

Grup A

DPMM FC vs Tampines Rovers FC
15.30 WIB
Stadion Si Jalak Harupat

Persib Bandung vs Arema FC
19.30 WIB
Stadion Si Jalak Harupat

Editor: Edi Yulianto
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