Persib Bandung Hadapi Arema FC di Laga Perdana Piala Presiden 2026, Ini Target Igor Tolic

JawaPos.com - Persib Bandung akan memulai perjalanan di Grup A Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7) pukul 19.30 WIB. Meski baru menjalani masa persiapan sekitar dua pekan, Maung Bandung bertekad memberikan penampilan terbaik di hadapan ribuan Bobotoh yang dipastikan memadati stadion.

Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Persib Bandung untuk mengukur kesiapan tim sebelum mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Pelatih Igor Tolic menegaskan, timnya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tampil di depan pendukung sendiri.

Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, kehadiran Bobotoh menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Dia merasa tim memiliki tanggung jawab untuk menyuguhkan permainan yang menghibur sebagai bentuk penghargaan kepada para suporter yang selalu memberikan dukungan.

"Kami merasa bertanggung jawab memberikan penampilan terbaik untuk Bobotoh yang telah membeli tiket dan akan datang ke stadion untuk hadir mendukung tim ini. Jadi, kami harus tampil dengan tim terbaik," ujar Igor Tolic.

Meski demikian, Tolic mengaku tidak menjadikan hasil akhir sebagai prioritas utama. Baginya, Piala Presiden 2026 merupakan ajang untuk melihat sejauh mana perkembangan para pemain setelah menjalani program latihan selama pramusim.

Dia ingin memastikan seluruh materi latihan yang telah diberikan dapat diterapkan saat pertandingan berlangsung. Selain itu, laga melawan Arema FC juga menjadi kesempatan untuk menilai kemampuan individu maupun kekompakan tim dalam situasi kompetitif.

"Saya tidak mengharapkan apa pun di Piala Presiden ini, selain memberikan permainan yang menghibur dan untuk menunjukkan hasil latihan. Jadi, kita akan lihat bagaimana nanti hasilnya pertandingan. Kami juga tidak terlalu mengenal tentang tim yang akan dihadapi, hanya beberapa saja yang kami kenal dari tahun lalu. Sisanya, kami baru akan mengetahuinya besok," kata dia.

Sementara itu, Arema FC datang ke Bandung dengan semangat yang sama. Pelatih Marcos Santos menyebut turnamen pramusim ini menjadi bagian dari persiapan menuju Super League musim 2026/2027. Meski begitu, Singo Edan tetap membawa ambisi besar untuk mempertahankan status sebagai tim tersukses di ajang Piala Presiden.