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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 25 Juli 2026 | 14.51 WIB

Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Igor Tolic Siapkan Amunisi Terbaik!

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyiapkan komposisi terbaik meski kehilangan sejumlah pemain inti saat menghadapi Arema FC di Piala Presiden 2026. (Persib) - Image

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyiapkan komposisi terbaik meski kehilangan sejumlah pemain inti saat menghadapi Arema FC di Piala Presiden 2026. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Arema FC pada laga perdana Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7) pukul 19.30 WIB. 

Meski kehilangan tujuh pemain yang memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, pelatih Igor Tolic memastikan timnya tetap siap bersaing dengan mengandalkan kekuatan yang tersedia.

Persib Bandung Hadapi Tantangan Besar di Laga Perdana

Persib Bandung menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai panggung pertama untuk menguji proyek baru di bawah arahan Igor Tolic. Pelatih asal Kroasia tersebut kini memegang kendali penuh setelah musim lalu menjadi asisten Bojan Hodak.

Perubahan besar terjadi di dalam skuad Pangeran Biru. Sejumlah pemain asing yang menjadi tulang punggung musim lalu sudah meninggalkan tim, termasuk Federico Barba dan Frans Putros yang tampil bersama Irak di Piala Dunia 2026.

Situasi Persib semakin sulit karena tujuh pemain inti dipanggil mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Thom Haye, Marc Klok, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, dan Ragnar Oratmangoen dipastikan absen.

Meski demikian, Igor Tolic tetap optimistis dengan kesiapan timnya. "Kami sudah mempersiapkan yang terbaik di dalam latihan untuk bertanding di Piala Presiden ini meskipun masih kehilangan beberapa pemain," kata Igor Tolic dalam konferensi pers, Jumat (24/7).

Mariano Peralta Belum Bisa Melakoni Debut

Persib juga belum bisa menurunkan rekrutan anyar Mariano Peralta. Pemain yang didatangkan dari Borneo FC itu belum bergabung bersama skuad sehingga belum menjalani sesi latihan bersama.

Igor Tolic memastikan Peralta baru berpeluang tampil pada pertandingan berikutnya apabila proses adaptasinya berjalan sesuai rencana.

"Kami masih menantikan kedatangannya. Ketika dia sudah datang, kita akan lihat situasinya. Mungkin dia baru bisa main di pertandingan selanjutnya tapi tidak untuk pertandingan pertama," ujar Tolic.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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