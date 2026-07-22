Garudayaksa FC Resmi Datangkan Milos Joksic, Pelatih Berpengalaman dari Liga Thailand

JawaPos.com - Garudayaksa FC resmi memperkenalkan Milos Joksic sebagai pelatih kepala baru untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Kehadiran pelatih asal Serbia tersebut menjadi langkah penting bagi klub promosi itu dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pengumuman resmi dilakukan pada Senin (21/7). Milos Joksic datang dengan pengalaman panjang sebagai pelatih, terutama di kompetisi liga Thailand yang telah menjadi tempatnya berkarir selama lebih dari satu dekade.

Pelatih berusia 58 tahun itu sebelumnya menangani Uthai Thani FC di Thai League 1. Pada musim 2025/2026, dia memimpin tim tersebut dalam 27 pertandingan dan berhasil membawa Uthai Thani menutup musim di peringkat ke-11 klasemen akhir. Meski bukan papan atas, hasil tersebut dinilai cukup positif mengingat persaingan ketat di liga kasta tertinggi Thailand.

Sebelum melatih Uthai Thani, Joksic juga sempat menangani Muangthong United. Bersama salah satu klub besar Thailand tersebut, dia membawa tim mencapai final Thai League Cup musim 2023/2024 dan meraih penghargaan Pelatih Terbaik Bulanan Thai League 1 pada Maret 2024.

Karir Joksic di Thailand terbilang panjang. Ia pernah menjadi pelatih Bangkok FC, Pattaya United, Nakhon Ratchasima, hingga Ratchaburi FC. Selain itu, dia juga beberapa kali menjabat sebagai asisten pelatih Muangthong United sebelum dipercaya menjadi pelatih kepala.

Pelatih kelahiran Belgrade, Serbia, itu diketahui memiliki lisensi UEFA Pro, lisensi kepelatihan tertinggi di Eropa. Berdasar rekam jejaknya, Joksic dikenal cukup menyukai formasi 4-3-3 dengan pendekatan permainan yang disiplin dalam bertahan sebelum membangun serangan.

Penunjukan Milos Joksic menunjukkan keseriusan Garudayaksa FC dalam menyambut musim perdana mereka di Super League. Sebagai tim promosi, klub tentu membutuhkan sosok pelatih berpengalaman yang sudah terbiasa menangani tim di level kompetisi tertinggi.

Sejauh ini Garudayaksa juga aktif memperkuat skuad dengan mendatangkan sejumlah pemain baru. Kombinasi pemain berpengalaman dan pelatih yang memiliki rekam jejak internasional diharapkan mampu membuat tim tampil kompetitif sepanjang musim.