PSS Sleman Tunjukkan Kemajuan di Pramusim, Pieter Huistra Fokus Tingkatkan Latihan Taktikal

Latihan PSS Sleman. (Istimewa)
JawaPos.com - PSS Sleman mulai menunjukkan perkembangan positif setelah memasuki pekan kedua latihan pramusim sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/2027. Pelatih kepala Pieter Huistra menilai kondisi para pemain semakin baik dan siap menjalani program latihan dengan intensitas yang lebih tinggi.
Latihan yang berlangsung di Lapangan Pakembinangun, Rabu (22/7) sore WIB, menjadi momentum bagi tim pelatih untuk mengevaluasi perkembangan skuad PSS Sleman. Menurut Pieter Huistra, para pemain datang ke sesi pramusim dengan kondisi fisik yang cukup terjaga karena tetap menjalankan program latihan secara mandiri selama masa libur kompetisi.
Pelatih asal Belanda itu menyebut sikap tersebut merupakan bentuk profesionalisme yang memang harus dimiliki setiap pesepak bola. Dengan kondisi fisik yang sudah cukup baik sejak awal, tim pelatih bisa lebih cepat meningkatkan kualitas latihan tanpa harus memulai dari tahap dasar.
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"Perkembangan tersebut merupakan hal yang wajar karena para pemain tetap menjaga kondisi fisik secara mandiri selama masa jeda kompetisi. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemain profesional," ujar Huistra.
Dia menambahkan, kesiapan fisik para pemain membuat seluruh program latihan berjalan lebih efektif. Selain itu, semangat dan keseriusan pemain selama menjalani latihan juga menciptakan atmosfer positif di dalam tim.
Menurut Huistra, modal tersebut sangat penting untuk mempercepat proses pembentukan tim. PSS tidak hanya fokus meningkatkan kebugaran, tetapi juga mulai mengasah aspek taktikal sebagai bekal menghadapi persaingan kompetisi musim depan.
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Memasuki pekan kedua pramusim, materi latihan pun mulai mengalami peningkatan. Tim pelatih memberikan porsi latihan yang lebih menitikberatkan pada pemahaman taktik, organisasi permainan, hingga skema yang akan diterapkan sepanjang musim.
Huistra menegaskan bahwa para pemain harus memiliki kondisi fisik yang prima agar mampu menjalankan seluruh instruksi dengan maksimal. Kebugaran menjadi salah satu fondasi utama untuk mendukung penerapan strategi di lapangan.
Menurut dia, Super League 2026/2027 akan menghadirkan tantangan yang lebih berat dibanding musim sebelumnya. Karena itu, PSS Sleman harus mempersiapkan diri sejak dini agar mampu bersaing secara konsisten.
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