Persija Pinjamkan Cyrus Margono ke Klub Super League, Kesempatan Emas untuk Menambah Jam Terbang

Persija pinjamkan kiper Cyrus Margono ke klub super league untuk menambah jam terbang. (Istimewa)
JawaPos.com - Persija Jakarta mengambil langkah penting dalam menyusun kekuatan menghadapi kompetisi Super League musim 2026/2027. Macan Kemayoran resmi meminjamkan salah satu kipernya, Cyrus Margono, ke sesama klub kasta tertinggi Indonesia demi memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak.
Keputusan tersebut diambil setelah Persija memiliki lima penjaga gawang di dalam skuad. Selain Cyrus Margono, tim ibu kota masih diperkuat Andritany Ardhiyasa, Nadeo Argawinata, Aqil Savik, dan Hafizh Rizkianur. Dengan komposisi tersebut, persaingan di bawah mistar gawang dipastikan sangat ketat.
Manajemen Persija menilai masa peminjaman menjadi solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan dapat menjaga keseimbangan komposisi pemain. Cyrus Margono memiliki peluang lebih besar untuk tampil secara reguler bersama klub baru.
Jam bermain menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan seorang penjaga gawang. Pengalaman bertanding secara konsisten dinilai akan membantu meningkatkan kualitas teknis, kepercayaan diri, hingga kematangan dalam mengambil keputusan di lapangan.
Meski dipinjamkan, Persija tetap menaruh harapan besar kepada kiper berusia 24 tahun tersebut. Cyrus masih terikat kontrak selama dua musim bersama Macan Kemayoran sehingga masa peminjaman ini dipandang sebagai bagian dari proses pengembangan karir.
Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan karena menurunnya kepercayaan klub terhadap kemampuan Cyrus. Persija melihat sang kiper memiliki potensi besar yang perlu terus diasah melalui kesempatan bermain.
"Cyrus merupakan pemain yang memiliki potensi dan kualitas. Saat ini, hal terpenting bagi perkembangannya adalah mendapatkan kesempatan bermain dan pengalaman bertanding yang lebih banyak," ujar Prapanca.
Dia berharap Cyrus mampu memanfaatkan masa peminjaman dengan sebaik-baiknya agar kembali ke Persija sebagai pemain yang lebih matang.
"Kami berharap masa peminjaman bersama sesama klub Super League dapat dimanfaatkan Cyrus dengan baik untuk terus meningkatkan kemampuan, membangun kepercayaan diri, dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Pengalaman tersebut tentu akan sangat berharga bagi perkembangan kariernya. Sehingga ketika kembali nanti, dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi Persija," tutur Prapanca.
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