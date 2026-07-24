Jelang Lawan Persebaya di Piala Presiden 2026, Shin Tae-yong Ungkap Kondisi Terkini Persija

JawaPos.com - Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menjelang tampil di Piala Presiden 2026. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan mengawali perjuangan di Grup B dengan menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7) pukul 19.30 WIB.

Meski turnamen pramusim piala presiden tinggal menghitung hari, pelatih Persija Shin Tae-yong mengakui kondisi tim belum ideal jelang lawan Persebaya. Menurut dia, proses persiapan saat ini baru mencapai sekitar 60 hingga 70 persen karena adanya penyesuaian agenda serta masa libur panjang yang sebelumnya dijalani para pemain.

Shin Tae-yong mengatakan, seluruh pemain Persija tetap bekerja keras selama latihan agar mampu tampil maksimal saat turnamen dimulai. Dia optimistis kondisi tim akan terus berkembang seiring berjalannya program yang telah disusun.

"Kami terus bekerja keras untuk mempersiapkan tim. Sejauh ini persiapan kami mungkin baru berada di kisaran 60–70 persen karena terdapat penyesuaian agenda. Meski demikian, kami tetap berusaha mempersiapkan tim sebaik mungkin," ujar Shin.

Dalam beberapa hari terakhir, tim pelatih lebih banyak memberikan menu latihan fisik dasar. Program tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kebugaran pemain setelah menjalani masa libur sekitar satu hingga satu setengah bulan.

Shin menjelaskan, kondisi fisik pemain menjadi perhatian utama selama masa persiapan. Karena itu, intensitas latihan disusun secara bertahap agar para pemain dapat mencapai kondisi terbaik tanpa meningkatkan risiko cedera.

Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, sebagian besar pemain saat ini diperkirakan baru memiliki tingkat kebugaran sekitar 50 hingga 60 persen. Oleh sebab itu, aspek keselamatan pemain menjadi prioritas dalam setiap sesi latihan.

"Hal pertama yang menjadi perhatian kami adalah menjaga agar para pemain tidak mengalami cedera. Kami harus sangat berhati-hati karena kondisi fisik sebagian besar pemain saat ini mungkin baru berada di kisaran 50–60 persen," kata dia.