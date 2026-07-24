Jelang Lawan Persebaya di Piala Presiden 2026, Shin Tae-yong Ungkap Kondisi Terkini Persija

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong di Persija Training Ground. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menjelang tampil di Piala Presiden 2026. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan mengawali perjuangan di Grup B dengan menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7) pukul 19.30 WIB.
Meski turnamen pramusim piala presiden tinggal menghitung hari, pelatih Persija Shin Tae-yong mengakui kondisi tim belum ideal jelang lawan Persebaya. Menurut dia, proses persiapan saat ini baru mencapai sekitar 60 hingga 70 persen karena adanya penyesuaian agenda serta masa libur panjang yang sebelumnya dijalani para pemain.
Shin Tae-yong mengatakan, seluruh pemain Persija tetap bekerja keras selama latihan agar mampu tampil maksimal saat turnamen dimulai. Dia optimistis kondisi tim akan terus berkembang seiring berjalannya program yang telah disusun.
Baca Juga:Jelang Persib vs Arema FC, Adam Alis Sebut Piala Presiden 2026 Jadi Momen Bangun Chemistry Tim Baru
"Kami terus bekerja keras untuk mempersiapkan tim. Sejauh ini persiapan kami mungkin baru berada di kisaran 60–70 persen karena terdapat penyesuaian agenda. Meski demikian, kami tetap berusaha mempersiapkan tim sebaik mungkin," ujar Shin.
Dalam beberapa hari terakhir, tim pelatih lebih banyak memberikan menu latihan fisik dasar. Program tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kebugaran pemain setelah menjalani masa libur sekitar satu hingga satu setengah bulan.
Shin menjelaskan, kondisi fisik pemain menjadi perhatian utama selama masa persiapan. Karena itu, intensitas latihan disusun secara bertahap agar para pemain dapat mencapai kondisi terbaik tanpa meningkatkan risiko cedera.
Baca Juga:Pesan Pertama Jurgen Klopp Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Jerman: Tim Nasional Dapat Menyatukan Orang Jerman
Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, sebagian besar pemain saat ini diperkirakan baru memiliki tingkat kebugaran sekitar 50 hingga 60 persen. Oleh sebab itu, aspek keselamatan pemain menjadi prioritas dalam setiap sesi latihan.
"Hal pertama yang menjadi perhatian kami adalah menjaga agar para pemain tidak mengalami cedera. Kami harus sangat berhati-hati karena kondisi fisik sebagian besar pemain saat ini mungkin baru berada di kisaran 50–60 persen," kata dia.
Meski belum berada dalam kondisi terbaik, Persija tetap bertekad menjalani setiap pertandingan di Piala Presiden Elite 2026 dengan serius. Shin menilai turnamen pramusim ini memiliki peran penting untuk mengukur perkembangan tim sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026/2027.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan