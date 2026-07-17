Madura United Datangkan Vava Mario Yagalo, Fokus Perkuat Mental dan Soliditas Lini Pertahanan

JawaPos.com - Madura United FC kembali menambah kekuatan di sektor pertahanan menjelang bergulirnya musim 2026/2027.

Klub berjuluk Laskar Sapeh Kerrab itu resmi mendatangkan bek tengah berpengalaman, Vava Mario Yagalo, sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi yang akan datang.

Kehadiran pemain berusia 33 tahun tersebut diharapkan mampu memberikan ketenangan sekaligus meningkatkan kualitas lini belakang Madura United.

Pengalamannya yang cukup panjang di kompetisi kasta tertinggi Indonesia menjadi salah satu pertimbangan utama manajemen saat memutuskan merekrutnya.

Direktur Madura United, Annisa Zhafarina, menegaskan bahwa proses perekrutan Vava Mario bukan sekadar untuk menambah jumlah pemain di dalam skuad.

Menurutnya, klub membutuhkan sosok yang memiliki karakter kuat dan siap berjuang sepanjang pertandingan.

"Kami tidak sedang mencari pemain untuk mengisi daftar skuad. Kami mencari orang yang siap bertarung setiap 90 menit. Vava Mario Yagalo adalah salah satunya. Sekarang saatnya membuktikan kalau pilihan ini memang tepat," ujar Annisa Zhafarina, Jumat (17/7).

Perempuan yang akrab disapa Nisa itu juga menilai Vava Mario memiliki karakter yang sesuai dengan filosofi Madura United.