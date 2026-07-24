Head to Head Persib Bandung vs Arema FC: Adam Alis Optimistis di Piala Presiden 2026, Ingin Bikin Bobotoh Bahagia

Adam Alis optimistis Persib mengalahkan Arema FC pada laga pembuka Piala Presiden 2026 dan ingin menghadirkan kemenangan untuk Bobotoh. (Dok. Tribratanews Polri)
JawaPos.com - Persib Bandung akan mengawali perjuangannya di Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Arema FC pada laga pembuka Grup A. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7/2026) pukul 19.30 WIB.
Gelandang Persib, Adam Alis, mengakui pertandingan pertama musim ini tidak akan berjalan mudah bagi kedua tim. Meski demikian, ia berharap Maung Bandung mampu meraih kemenangan demi membahagiakan Bobotoh yang hadir langsung di stadion.
Adam Alis mengatakan laga melawan Arema FC akan menjadi ujian awal bagi Persib setelah menjalani persiapan pramusim.
"Pertandingan pertama di musim ini yang pasti tidak mudah untuk kedua tim. Mudah-mudahan pertandingan besok bisa berjalan dengan baik dan menarik, dan kita berupaya untuk menyenangkan hati Bobotoh dengan kemenangan," kata Adam Alis, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (24/7/2026).
Pemain berusia 32 tahun itu menilai Piala Presiden 2026 menjadi momentum penting untuk membangun chemistry tim, terutama karena Persib memiliki banyak pemain baru.
Menurutnya, turnamen pramusim ini juga menjadi kesempatan bagi seluruh pemain untuk semakin memahami karakter permainan masing-masing sebelum menghadapi kompetisi resmi.
"Turnamen Piala Presiden ini untuk mempersiapkan kondisi dan kekompakan tim. Yang pasti turnamen seperti ini jadi momen untuk kami saling mengenal, apalagi ada banyak pemain baru. Kalau bisa sampai juara, ya Alhamdulillah," ujar Adam disitir dari situs resmi klub.
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Persib dan Arema FC memiliki rekor pertemuan yang cukup berimbang dalam lima pertandingan terakhir. Berdasarkan data FotMob, Persib mencatat dua kemenangan, sedangkan tiga laga lainnya berakhir imbang.
Laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026 diprediksi berlangsung sengit. Persib tentu ingin memanfaatkan status tuan rumah untuk meraih tiga poin, sedangkan Arema FC datang dengan ambisi mencuri kemenangan.
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