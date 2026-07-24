Patricio Matricardi Perpanjang Kontrak hingga 2028, Persib Bandung Pertahankan Pilar Lini Belakang

JawaPos.com - Persib Bandung memastikan salah satu pilar penting di lini belakang tetap bertahan. Bek asal Argentina, Patricio Matricardi, resmi memperpanjang kontraknya hingga akhir musim 2028.

Kabar tersebut menjadi angin segar bagi Maung Bandung yang tengah mempersiapkan diri menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim 2026/2027.

Selain tampil di Super League, Persib juga akan bersaing di Piala Indonesia, AFC Champions League Two, dan AFF Club Championship Shopee Cup.

Patricio Matricardi Senang Bertahan di Persib Pemain yang akrab disapa Pato itu mengaku bahagia bisa melanjutkan karier bersama Persib.

Menurutnya, keberhasilan Persib mempertahankan gelar juara Super League serta melaju hingga fase gugur AFC Champions League Two menjadi alasan utama dirinya bertahan.

"Saya senang. Apa yang kita lakukan tahun kemarin sungguh luar biasa," ujar Matricardi disitir web resmi Persib.

Siap Hadapi Empat Kompetisi Bek berusia 32 tahun itu menilai atmosfer positif di dalam tim menjadi modal penting menghadapi musim baru.

Ia optimistis Persib memiliki kualitas skuad yang cukup untuk bersaing di empat kompetisi sekaligus.

Meski demikian, Matricardi mengingatkan bahwa rotasi pemain, kondisi fisik, dan konsistensi permainan akan menjadi kunci agar Persib mampu menjaga peluang meraih prestasi di semua ajang.