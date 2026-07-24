8 Pergantian Pemain Jadi Senjata! Bernardo Tavares Siap Putar Skuad Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan memanfaatkan aturan delapan pergantian pemain pada Piala Presiden 2026 untuk mempercepat proses pembentukan tim menghadapi musim 2026/2027.

Pelatih Bernardo Tavares menegaskan rotasi menjadi strategi utama karena kondisi fisik pemain belum sepenuhnya ideal menjelang laga perdana melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026).

Persebaya Surabaya tidak menjadikan Piala Presiden 2026 semata-mata sebagai ajang mengejar trofi pramusim.

Turnamen ini diposisikan sebagai fase penting untuk membangun fondasi permainan sebelum menghadapi kompetisi resmi musim 2026/2027.

Persiapan Green Force memang masih berjalan dengan banyak perubahan di dalam skuad.

Sejumlah pemain anyar baru bergabung sehingga tim pelatih membutuhkan pertandingan kompetitif untuk mempercepat proses adaptasi sekaligus membangun chemistry antarpemain.

Mengapa Bernardo Tavares Memilih Rotasi Delapan Pemain? Bernardo Tavares memastikan aturan delapan pergantian pemain akan dimanfaatkan semaksimal mungkin selama Piala Presiden 2026.

Kebijakan itu dinilai sangat membantu karena jadwal pertandingan berlangsung padat dalam waktu singkat.

Persebaya Surabaya tergabung di Grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan wakil Thailand, Port FC. Tiga pertandingan dalam rentang waktu yang singkat membuat kondisi fisik pemain menjadi perhatian utama tim pelatih.