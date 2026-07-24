Target Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026! Bernardo Tavares Jadikan Sebagai Ajang Membangun Tim

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menegaskan Piala Presiden 2026 menjadi ajang membangun fondasi tim menuju kompetisi musim 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai bagian penting dalam membangun fondasi tim menuju musim 2026/2027. Menghadapi Persija Jakarta pada laga perdana Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7), pelatih Bernardo Tavares menegaskan proses pembentukan skuad menjadi prioritas utama meski tim tetap mengincar kemenangan di setiap pertandingan.
Persebaya Surabaya memandang turnamen pramusim sebagai momentum terbaik untuk mematangkan tim yang mengalami banyak perubahan komposisi pemain. Kehadiran sejumlah wajah baru membuat Green Force membutuhkan waktu agar setiap pemain memahami karakter permainan yang diinginkan tim pelatih.
Green Force tergabung di Grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC dari Thailand. Jadwal yang padat membuat setiap pertandingan memiliki nilai penting, bukan hanya untuk mengejar hasil, tetapi juga mengukur perkembangan tim sebelum kompetisi resmi bergulir.
Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Piala AFF 2026 Hari Ini, Timnas Indonesia Bersiap Jalani Laga Perdana
Pelatih Bernardo Tavares menegaskan ambisi memenangkan pertandingan tetap ada. Namun, dia menilai kondisi skuad saat ini belum mencapai level ideal sehingga proses pembentukan tim harus menjadi fokus utama.
"Piala Presiden kami manfaatkan sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi," ujar Tavares.
“Tentu kami ingin memenangkan setiap pertandingan, tetapi kami juga harus realistis melihat kondisi tim yang masih dalam proses pembentukan. Banyak pemain belum mencapai kondisi ideal, sehingga kami membutuhkan waktu untuk menyempurnakan semuanya," lanjut dia.
Baca Juga:Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Pelatih asal Portugal tersebut menilai hasil pertandingan memang penting. Akan tetapi, perkembangan performa kolektif tim jauh lebih menentukan sebagai bekal menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.
Padatnya jadwal pertandingan membuat tim pelatih harus menyusun strategi khusus dalam mengelola kondisi fisik pemain. Persebaya Surabaya dijadwalkan memainkan tiga pertandingan dalam waktu singkat selama fase grup Piala Presiden 2026.
Karena itu, Tavares memastikan rotasi pemain akan dimaksimalkan. Apalagi regulasi turnamen memperbolehkan setiap tim melakukan hingga delapan pergantian pemain dalam satu pertandingan.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan