Target Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026! Bernardo Tavares Jadikan Sebagai Ajang Membangun Tim

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai bagian penting dalam membangun fondasi tim menuju musim 2026/2027. Menghadapi Persija Jakarta pada laga perdana Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7), pelatih Bernardo Tavares menegaskan proses pembentukan skuad menjadi prioritas utama meski tim tetap mengincar kemenangan di setiap pertandingan.

Mengapa Persebaya Surabaya Tidak Menjadikan Gelar sebagai Target Utama? Persebaya Surabaya memandang turnamen pramusim sebagai momentum terbaik untuk mematangkan tim yang mengalami banyak perubahan komposisi pemain. Kehadiran sejumlah wajah baru membuat Green Force membutuhkan waktu agar setiap pemain memahami karakter permainan yang diinginkan tim pelatih.

Green Force tergabung di Grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC dari Thailand. Jadwal yang padat membuat setiap pertandingan memiliki nilai penting, bukan hanya untuk mengejar hasil, tetapi juga mengukur perkembangan tim sebelum kompetisi resmi bergulir.

Pelatih Bernardo Tavares menegaskan ambisi memenangkan pertandingan tetap ada. Namun, dia menilai kondisi skuad saat ini belum mencapai level ideal sehingga proses pembentukan tim harus menjadi fokus utama.

"Piala Presiden kami manfaatkan sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi," ujar Tavares.

“Tentu kami ingin memenangkan setiap pertandingan, tetapi kami juga harus realistis melihat kondisi tim yang masih dalam proses pembentukan. Banyak pemain belum mencapai kondisi ideal, sehingga kami membutuhkan waktu untuk menyempurnakan semuanya," lanjut dia.

Pelatih asal Portugal tersebut menilai hasil pertandingan memang penting. Akan tetapi, perkembangan performa kolektif tim jauh lebih menentukan sebagai bekal menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.

Rotasi Besar Jadi Strategi Bernardo Tavares Padatnya jadwal pertandingan membuat tim pelatih harus menyusun strategi khusus dalam mengelola kondisi fisik pemain. Persebaya Surabaya dijadwalkan memainkan tiga pertandingan dalam waktu singkat selama fase grup Piala Presiden 2026.