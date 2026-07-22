Borneo FC Resmi Datangkan Gabriel da Silva Oliveira, Gelandang Bertahan asal Brasil Eks Pemain Bahrain SC

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda menambah kekuatan jelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027. Klub berjuluk Pesut Etam itu resmi memperkenalkan gelandang bertahan asal Brasil, Gabriel da Silva Oliveira, sebagai rekrutan anyar di bursa transfer awal musim.

Kehadiran Gabriel da Silva Oliveira menjadi bagian dari upaya Borneo FC memperkuat kedalaman skuad, khususnya di sektor lini tengah. Pemain yang lahir pada 17 Juni 2002 tersebut diharapkan mampu memberikan keseimbangan permainan sekaligus menambah kualitas dalam skema yang akan diterapkan tim.

Gabriel da Silva Oliveira memiliki postur 180 sentimeter dengan kaki kanan sebagai andalan. Sepanjang karir profesionalnya, dia lebih sering dimainkan sebagai gelandang bertahan yang bertugas memutus serangan lawan, menjaga ritme permainan, hingga menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan.

Sebelum bergabung dengan Borneo FC, Gabriel menghabiskan sebagian besar perjalanan karirnya di Brasil. Dia sempat menjadi bagian dari Vila Nova, lalu menjalani beberapa masa peminjaman bersama Coimbra dan Boa Esporte untuk menambah jam terbang di kompetisi domestik.

Pada musim 2023/2024, Gabriel kembali memperkuat Coimbra sebelum dipinjamkan lagi ke Valeriodoce-MG hingga akhir 2024. Memasuki 2025, dia melanjutkan karier bersama Camboriu sebelum akhirnya memutuskan menerima tantangan baru di luar Brasil.

Pengalaman internasional pertama Gabriel datang saat bergabung dengan Bahrain SC pada musim 2025/2026. Bermain di Liga Bahrain memberinya kesempatan beradaptasi dengan atmosfer sepak bola yang berbeda sebelum akhirnya menerima tawaran untuk berkarier di Indonesia.

Selain pengalaman di level senior, Gabriel juga pernah menimba pengalaman bersama tim usia muda Santos U-20. Dia tampil di ajang CBF Brasileiro U-20 serta Copa Sao Paulo de Futebol Junior atau yang lebih dikenal sebagai Copinha, turnamen yang banyak melahirkan talenta sepak bola Brasil.

Kini, tantangan baru menanti Gabriel bersama Borneo FC di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini tengah Pesut Etam yang tengah bersiap menghadapi persaingan ketat musim 2026/2027.