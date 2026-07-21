Garudayaksa FC Rekrut Muhammad Sihran dari Borneo FC, Siap Pertajam Lini Depan

JawaPos.com - Garudayaksa FC kembali menunjukkan keseriusannya dalam menyambut musim kompetisi Super League musim 2026/2027.

Klub promosi asal Bogor itu resmi memperkenalkan Muhammad Sihran sebagai rekrutan anyar untuk memperkuat lini serang.

Kepastian bergabungnya pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Garudayaksa FC.

Dalam unggahannya, klub menyampaikan sambutan hangat kepada Sihran yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar di musim pertamanya bersama tim.

"From the Wing, We Rise. Selamat bergabung, Sihran dan saatnya mempertajam lini depan Garudayaksa FC," tulis manajemen klub dalam unggahan perkenalan pemain.

Kehadiran Sihran menjadi bagian dari langkah Garudayaksa FC memperkuat kedalaman skuad jelang bergulirnya kompetisi kasta tertinggi musim 2026/27.

Sebagai pemain yang dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menyerang dari sisi lapangan, Sihran diharapkan dapat memberikan variasi permainan di sektor sayap.

Pemain kelahiran Ternate itu juga diproyeksikan untuk meningkatkan kreativitas serangan sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi lini depan Garudayaksa FC.