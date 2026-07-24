Resmi! Ini 26 Pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026, Persib Bandung Dominasi Skuad John Herdman

John Herdman resmi memanggil 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Persib menyumbang tujuh pemain, Persija enam pemain. (Dok. John Herdman)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman resmi mengumumkan 26 pemain yang akan membela Skuad Garuda di Piala AFF 2026. Persib Bandung menjadi klub penyumbang pemain terbanyak dengan mengirim tujuh nama, disusul Persija Jakarta yang menyumbang enam pemain.
Turnamen Piala AFF 2026 akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus. Timnas Indonesia datang dengan perpaduan pemain senior, talenta muda, serta deretan pemain naturalisasi yang diharapkan mampu mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara.
Dari 26 pemain yang dipanggil, Persib Bandung menjadi klub dengan kontribusi terbanyak. Sebanyak tujuh pemain Pangeran Biru masuk daftar pilihan John Herdman, yakni Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Thom Haye, Marc Klok, Ragnar Oratmangoen, Beckham Putra Nugraha, dan Saddil Ramdani.
Persija Jakarta berada di posisi kedua dengan enam pemain, yaitu Nadeo Argawinata, Jordi Amat, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama, dan Rayhan Hannan.
Selain itu, terdapat lima pemain yang berpeluang menjalani debut bersama tim senior, yakni Mitchell Baker, Brian Fatari, Tim Geypens, Rizky Eka Pratama, dan Jens Raven.
Skuad Garuda kali ini juga dihuni banyak pemain naturalisasi. Total terdapat 12 pemain naturalisasi yang masuk dalam daftar 26 pemain.
Mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Justin Hubner, Tim Geypens, Shayne Pattynama, Ivar Jenner, Thom Haye, Marc Klok, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker, dan Jens Raven.
Mayoritas pemain tersebut kini berkarier di Super League Indonesia. Hanya Justin Hubner yang masih bermain di luar kompetisi domestik.
Dengan materi pemain yang dimiliki, Timnas Indonesia menargetkan meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya.
Sejak pertama kali tampil pada 1996, Indonesia belum pernah menjadi juara. Skuad Garuda justru menyandang predikat sebagai tim dengan jumlah runner-up terbanyak setelah enam kali kalah di partai final.
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