Tidak Boleh Melatih Selama 10 Tahun! Ini Detail Sanksi KFA dan Respons Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong

Shin Tae-yong dihukum larangan melatih di Korea selama 10 tahun oleh KFA. Simak detail sanksi dan respons pelatih Persija Jakarta di sini.. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com — Shin Tae-yong dijatuhi sanksi larangan melatih di Korea Selatan selama 10 tahun oleh Asosiasi Sepak Bola Korea (KFA) akibat kasus dugaan penyerangan terhadap pemain saat menangani Ulsan HD pada Agustus hingga Oktober 2025.
Hukuman tersebut hanya berlaku di kompetisi domestik Korea Selatan dan tidak memengaruhi posisinya sebagai pelatih Persija Jakarta.
KFA menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Shin Tae-yong setelah menyelesaikan investigasi terkait dugaan tindakan keras terhadap pemain saat dirinya melatih Ulsan HD.
Kasus itu mencuat setelah muncul laporan mengenai pendekatan Shin Tae-yong yang dinilai terlalu keras kepada para pemain.
Sejumlah pemain Ulsan HD disebut tidak nyaman dengan metode kepelatihan yang diterapkannya selama periode Agustus hingga Oktober 2025.
Kontroversi tersebut kemudian ditangani KFA bersama Pusat Etika Olahraga di bawah Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan.
Investigasi dilakukan untuk mengusut dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut.
Meski proses penyelidikan telah rampung, KFA tidak mengungkapkan secara rinci hasil investigasi maupun dasar pertimbangan pemberian sanksi.
"Kami hanya diberitahu bahwa detail tindakan disiplin tersebut tidak dapat diungkapkan karena melibatkan informasi pribadi yang sensitif," ujar salah seorang pejabat KFA.
Berdasarkan informasi yang beredar di media lokal Korea Selatan, News1 dan Channel A, Shin Tae-yong dijatuhi hukuman larangan beraktivitas di sepak bola Korea Selatan selama 10 tahun.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan