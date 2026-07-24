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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 25 Juli 2026 | 00.58 WIB

Tidak Boleh Melatih Selama 10 Tahun! Ini Detail Sanksi KFA dan Respons Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong

Shin Tae-yong dihukum larangan melatih di Korea selama 10 tahun oleh KFA. Simak detail sanksi dan respons pelatih Persija Jakarta di sini.. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Shin Tae-yong dihukum larangan melatih di Korea selama 10 tahun oleh KFA. Simak detail sanksi dan respons pelatih Persija Jakarta di sini.. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com — Shin Tae-yong dijatuhi sanksi larangan melatih di Korea Selatan selama 10 tahun oleh Asosiasi Sepak Bola Korea (KFA) akibat kasus dugaan penyerangan terhadap pemain saat menangani Ulsan HD pada Agustus hingga Oktober 2025.

Hukuman tersebut hanya berlaku di kompetisi domestik Korea Selatan dan tidak memengaruhi posisinya sebagai pelatih Persija Jakarta.

Mengapa Shin Tae-yong Dijatuhi Sanksi 10 Tahun?

KFA menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Shin Tae-yong setelah menyelesaikan investigasi terkait dugaan tindakan keras terhadap pemain saat dirinya melatih Ulsan HD.

Kasus itu mencuat setelah muncul laporan mengenai pendekatan Shin Tae-yong yang dinilai terlalu keras kepada para pemain.

Sejumlah pemain Ulsan HD disebut tidak nyaman dengan metode kepelatihan yang diterapkannya selama periode Agustus hingga Oktober 2025.

Kontroversi tersebut kemudian ditangani KFA bersama Pusat Etika Olahraga di bawah Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan.

Investigasi dilakukan untuk mengusut dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut.

Meski proses penyelidikan telah rampung, KFA tidak mengungkapkan secara rinci hasil investigasi maupun dasar pertimbangan pemberian sanksi.

"Kami hanya diberitahu bahwa detail tindakan disiplin tersebut tidak dapat diungkapkan karena melibatkan informasi pribadi yang sensitif," ujar salah seorang pejabat KFA.

Detail Hukuman yang Diterima Shin Tae-yong

Berdasarkan informasi yang beredar di media lokal Korea Selatan, News1 dan Channel A, Shin Tae-yong dijatuhi hukuman larangan beraktivitas di sepak bola Korea Selatan selama 10 tahun.

Editor: Hendra
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